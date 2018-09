Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 6,8 s-a produs duminica la o distanta de 270 kilometri nord-nord-est de insula Ndoi din Fiji, la ora 10:52:22 GMT, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite, citat de ag...

- Un cutremur de pamant cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs vineri in insula Sulawesi din nordul Indoneziei, fara sa fi fost declansata alerta de tsunami informeaza EFE. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) care inregistreaza activitatea seismica din intreaga lume,…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs joi în centrul Ecuadorului, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS), citat de Reuters, care mentioneaza ca pentru moment nu s-au raportat victime sau pagube.

- Joi, Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS) a anunțat ca un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs in centrul Ecuadorului. In urma seismului, pentru moment, nu s-au raportat victime sau pagube.

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade s-a inregistrat in adancul marii la sud-est de Insulele Loyaute, un arhipelag al teritoriului francez Noua Caledonie din Pacificul de Sud, fara ca autoritatile sa fi informat despre producerea de pagube sau risc de tsunami, relateaza EFE. Serviciul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade s-a produs marti in Marea Timor, la sud de insula Timor al arhipelagului indonezian, fara sa fi fost declansata alerta de tsunami, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), care inregistreaza activitatea…

- Un siesm de suprafata cu magnitudinea de 6,3 grade s-a produs duminica pe insula Lombok din Indonezia, la doar doua saptamani dupa ce un cutremur devastator in aceasta zona a cauzat peste 400 de decese, anunta Institutul american de geofizizica (USGS).

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o destinatie turistica populara in in zona. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane.