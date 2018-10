Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 6,7 s-a produs luni in provincia Columbia Britanica din Canada, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Epicentrul cutremurului a fost...

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in Republica Dominicana, la o adancime de 14 kilometri, au transmis reprezentanții Serviciului de prospectare geologica din Statelor Unite, citați de publicația The Sun, scrie Mediafax.Seismul…

- Un seism cu magnitudinea 7,8 s-a produs la o distanta de 105 kilometri sud-est fata de Suva, capitala statului insular Fiji, la adancimea de 608 kilometri, au anuntat joi reprezentantii Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS), citati de Reuters. Intensitatea…

- Un cutremur cu magnitudine de 7,1 pe scara Richter s a produs in aceasta dupa amiaza in America de Sud. Autoritatile incearca acum sa analizeze situatia si sa constate daca exista pierderi umane sau materiale.Seismul s a produs la aproximativ 250 de kilometri nord vest de orasul Puerto Maldonado din…

- Un seism cu magnitudinea 7,1 s-a produs la aproximativ 250 de kilometri nord-vest de orasul Puerto Maldonado din sud-estul Peru, informeaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. Epicentrul cutremurului a fost stabilit la o adancime de 610 kilometri, conform Serviciului de prospectare geologica…

- Un seism cu magnitudinea 7,1 s-a produs la aproximativ 250 de kilometri nord-vest de orasul Puerto Maldonado din sud-estul Peru, informeaza vineri Reuters. Epicentrul cutremurului a fost stabilit la o adancime de 610 kilometri, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite.AGERPRES/(AS…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs vineri in largul arhipelagului indonezian, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters.Cutremurul s-a produs la 153 de kilometri nord-est de Raba, la o adancime de 564,7 km, conform USGS. Nu a fost emisa…

- Un nou seism, ce a avut magnitudinea de 5,9 grade, s-a produs joi pe insula indoneziana Lombok, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), la patru zile dupa un cutremur de pamant cu magnitudinea 6,9, care a facut cel putin 164 de victime, potrivit autoritatilor locale,…