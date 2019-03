Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 grade s-a produs in apropiere de orașul Cochabamba din Bolivia situat in centrul tarii la inceputul zilei de vineri, a anuntat Institutul Geologic al Statelor Unite (USGS), relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Furnizarea energiei electrice din…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs luni la 58 kilometri vest de Kandrian, in Papua Noua Guinee, conform Institutului american de geofizica (USGS) citat de agentia Xinhua. Seismul a avut loc la ora 16:25:53 GMT, iar epicentrul a fost localizat la o adancime de 53,13 kilometri.…

- Seismul s-a produs la o adancime de 258 de kilometri, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat vineri de Reuters. Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific a anuntat ca, potrivit informatiilor pe care le detine pana acum, nu se asteapta producerea…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 a fost inregistrat marti in insula indoneziana Java, fara a fi raportate daune, au declarat autoritatile locale, citate de DPA. Seismul a avut loc la ora 2:30 a.m. (17:30 GMT luni), cu epicentrul la 159 de kilometri sud-est de districtul Malang, potrivit…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs vineri in statul Chiapas din sudul Mexicului, cutremurul fiind resimtit pana in El Salvador, a informat Serviciul de prospectare geologica al SUA (USGS), citat de Reuters. Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 68 de kilometri, in apropierea coastei…

- Incepand cu data de 18 ianuarie, in fiecare zi, in tara noastra, s-a produs cel putin un cutremur. Magnitudinea cea mai mare a avut-o seismul care s-a produs pe 18 ianuarie, in judetul Vrancea, acesta inregistrand magnitudinea 3,4. Tot la acea data a mai avut loc o miscare seismica. De asemenea a fost…

- Update 8:10 Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade s-a produs marți în largul insulei Sumbawa din Indonezia, în apropierea orașului Raba, acesta fiind al doilea seism puternic în aceeași zona în decurs de doar câteva ore, informeaza Institutul american de Geofizica (USGS).…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe Scara Richter s-a produs în județul Buzau. Seismul nu a facut pagube și a fost slab resimțit. Conform INFP, cutremurul s-a produs la ora 2.05, sâmbata dimineața. Epicentrul seismului a fost localizat în județul Buzau, la 17…