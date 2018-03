Cutremur cu magnitudinea 6,4 n largul coastelor Indoneziei

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 6,8 s-a produs sambata la aproximativ 180 de kilometri sud-vest de Rabaul, Papua Noua Guinee, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters.

- Seismul a avut epicentrul la adancimea de 60 de kilometri. "Pornind de la datele de care dispunem, nu ne asteptam la producerea unui fenomen tsunami distructiv in Oceanul Pacific", se precizeaza intr-un scurt comunicat dat publicitatii de Centrul de avertizare in caz de tsunami din Pacific. (Agerpres)

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,7 pe scara Richter s-a produs miercuri la pranz, la ora 12:24, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului...

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs luni seara in estul Indoneziei, informeaza AFP. In urma cutremurului nu a fost emisa alerta de tsunami, a anuntat Institutul american de geofizica USGS, conform Agerpres.Epicentrul seismului a fost stabilit in Marea Ceram (Seram), la 194 kilometri nord-vest…

- Un nou cutremur important s-a produs, marți 20 februarie, in Mexic, de data aceasta cu magnitudinea de 5,3 pe scara Richter. Seismul a fos unul de suprafața, producandu-se la o adancime de 50 de kilometri.

- Aproape 450 de migranti au fost salvati luni de Garda de Coasta libiana in doua operatiuni distincte in largul coastelor de vest ale Libiei, a anuntat marti Marina libiana, relateaza agerpres.ro.

- Un seism major cu magnitudinea de 7,2 grade a avut loc vineri in sud-vestul Mexicului, insa pana in acest moment, nu au fost semnalate victime sau pagube semnificative in regiunea afectata, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Un seism de suprafata cu magnitudinea preliminara de 6 grade pe scara Richter a avut loc luni dimineata in largul Insulelor Mariane de Nord, un teritoriu neincorporat al Statelor Unite, aflat in Oceanul Pacific, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs vineri in largul coastei pacifice a Mexicului, in apropierea portului Manzanillo, fara a produce victime sau pagube materiale, conform Reuters. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS) a anuntat ca epicentrul cutremurului…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs marti seara in estul Taiwanului, provocand prabusirea unui hotel si impunand inchiderea unei autostrazi din apropiere, informeaza Reuters si AFP. Seismul s-a produs la ora locala 23.50 (15.50 GMT) la 21 km nord-est de portul Hualien, a precizat Institutul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a avut loc, duminica, in largul coastei de est a Taiwanului, la aproximativ 17 kilometri de Hua-lien, informeaza US Geological Survey (USGS), conform Reuters, scrie News.ro.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a avut loc duminica dupa-amiaza in judetul Buzau, fiind cel mai puternic seism inregistrat in acest an. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri. Inspectoratul…

- Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade sa produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau. Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri. Acesta este al patrulea seism produs in judetul Buzau in ultimele…

- Potrivit UNHCR, ambarcatiunea supraincarcata transporta 101 somalezi si 51 etiopieni la plecarea din portul Aden, situat in sudul Yemenului, cu destinatia Djibouti, scufundandu-se in largul coastelor yemenite.Potrivit agentiei ONU, vasul s-a intors din drum la un moment dat, UNHCR facand…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,4 s-a produs joi in largul coastei estice a Rusiei, conform Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Epicentrul seismului a fost stabilit la 41 de kilometri est de localitatea Nikolskoye din Arhipelagul…

- Un cutremur de 8,2 pe scara Richter in Golful Alaska a determinat autoritațile sa delcare alerta de tsunami pentru oamenii de pe coasta de vest, care sunt avertizați sa iși gaseasca adapost in puncte mai inalte.

- Un seism cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs marti in largul insulei Java, fiind resimtit in capitala Indoneziei, Jakarta, insa deocamdata nu exista informatii despre eventuale victime ori daune materiale semnificative, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs, vineri in judetul Vrancea. Seismul a avut loc la o adancime de 104 kilometri. Este primul cutremur cu magnitudinea peste 3 produs in acest an. Cel mai puternic cutremur inregistrat anul trecut s-a produs in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5,…

- Scolile din orasul portughez Arraiolos au fost evacuate luni, in urma unui seism produs in aceasta regiune, care a avut magnitudinea de 4,9 grade pe scara Richter. Nu au fost raportate victime, persoane accidentate si pagube majore la nivelul infrastructurii. Presa portugheza a anuntat ca…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 pe scara Richter a avut loc duminica intr-o zona de coasta din sudul statului Peru, fiind emisa si o avertizare de tsunami, anunta Institutul american de Geofizica (USGS), potrivit site-ului agentiei Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs sambata in Oceanul Pacific, la circa 158 de kilometri sud-est de Insulele Solomon, a informat Institutul american de geofizica (USGS) citat de Xinhua si Reuters. Epicentrul seismului care a avut loc in jurul orei locale 22:30 a fost stabilit la…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, anunta Institutul american de geofizica (USGS).Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o alerta de tsunami pe o raza de 1.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs luni, la ora 5.31, in Muntenia, judetul Braila, la o adancime de numai 10.4 kilometri, informeaza Mediafax.Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Faurei (2km), Ianca (25km), Pogoanele (34km), Ramnicu Sarat (39km)…

- Cel putin 8 imigranti africani s-au inecat si 86 au fost salvati de garda de coasta italiana, dupa ce o ambarcatiune s-a scufundat in Marea Mediterana. Tragedia s-a petrecut in largul coastelor Libiei.Garda de coasta italiana a observat vasul gonflabil plin de migranti.

- Treizeci si doua de persoane sunt date disparute in urma coliziunii intre un cargobot si un tanc petrolier in largul coastelor de est ale Chinei. Ciocnirea a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la 300 de kilometri est de orasul Shanghai. Autoritatile chineze au demarat o operatiune de cautare…

- Cel putin 25 de oameni au murit, sambata, dupa naufragiul unei ambarcatiuni care transporta aproximativ 150 de migranti, in largul coastelor Libiei, au anuntat, sambata, doua organizatii nonguvernamentale, scrie News.ro, citand Le Figaro. "Naufragiu al unei barci pneumatice la nord de Tripoli. Cel putin…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,4 s-a produs joi dupa-amiaza in zona de nord-vest a Balcanilor, respectiv in Muntenegru, a anuntat Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la ora 12.46, la o adancime de 10 kilometri, in Muntenegru, ...

- Un cutremur a avut loc in Romania in urma cu putin timp. Acesta s-a produs intr-o zona mai putin obisnuita, in judetul Galati, la o adancime de 14 km. Magnitudinea a fost de 2,1, iar epicentrul seismului a fost situat la 132 km sud-vest de capitala Republicii Moldova, Chisinau, si 30 km nord-vest…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc joi, la ora 01:33, in județul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul s-a produs la o adancime de 127 de kilometri. Citește și: O fosta celebra tenismena anunța unde va da Simona Halep LOVITURA…

- Un marinar polonez în vârsta de 54 de ani a fost salvat în largul La Réunion dupa ce a plutit în deriva timp de sapte luni, în Oceanul Indian. Ambarcatiunea improvizata a acestui marinar de nationalitate poloneza a fost reperata în largul coastelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, marti dupa-amiaza, la ora 17:18, in judetul Vrancea, la adancimea de 127 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).