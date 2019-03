Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 6,5 s-a produs vineri dimineata in apropierea orasului Cochabamba din centrul Boliviei, conform Institutului american de geofizica (USGS), citat de Reuters. Deocamdata nu se cunoaste daca seismul a produs victime. Cutremurul a avut epicentrul la aproximativ…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs luni la 58 kilometri vest de Kandrian, in Papua Noua Guinee, conform Institutului american de geofizica (USGS) citat de agentia Xinhua. Seismul a avut loc la ora 16:25:53 GMT, iar epicentrul a fost localizat la o adancime de 53,13 kilometri.…

- Zeci de curse care urmau sa decoleze luni dimineata de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam au fost anulate sau au suferit intarzieri din cauza vantului puternic, relateaza Reuters. Aproximativ saptezeci de curse europene au fost anulate, conform informatiilor publicate pe site-ul aeroportului olandez.…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 a fost inregistrat marti in insula indoneziana Java, fara a fi raportate daune, au declarat autoritatile locale, citate de DPA. Seismul a avut loc la ora 2:30 a.m. (17:30 GMT luni), cu epicentrul la 159 de kilometri sud-est de districtul Malang, potrivit…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs marti la 35 kilometri nord-nord-est de Agrihan, in zona Insulelor Mariane de Nord, relateaza agentia Xinhua citand Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Seismul a avut loc la ora 12:34 GMT. Epicentrul cutremurului…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs vineri la est de Filipine, au anuntat specialistii de la Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), potrivit carora nu au fost raportate victime si pagube materiale, informeaza Reuters. Acest cutremur de pamant s-a produs la adancimea…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs vineri in statul Chiapas din sudul Mexicului, cutremurul fiind resimtit pana in El Salvador, a informat Serviciul de prospectare geologica al SUA (USGS), citat de Reuters. Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 68 de kilometri, in apropierea coastei…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,3 s-a produs joi la 88 kilometri vest-sud-vest de localitatea Nikolskoye, in zona peninsulei Kamceatka din Orientul Indepartat Rus, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Centrul de alerta de tsunami din Pacific…