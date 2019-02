Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs marti la 35 kilometri nord-nord-est de Agrihan, in zona Insulelor Mariane de Nord, relateaza agentia Xinhua citand Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Seismul a avut loc la ora 12:34 GMT. Epicentrul cutremurului…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,7 s-a produs joi la 129 kilometri nord-vest de Kota Ternate, in Indonezia, conform Institutului american de geofizica (USGS), citat de Xinhua si VNA. Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 35 kilometri. Indonezia este situata pe "Cercul de foc al Pacificului",…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs vineri in statul Chiapas din sudul Mexicului, cutremurul fiind resimtit pana in El Salvador, a informat Serviciul de prospectare geologica al SUA (USGS), citat de Reuters. Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 68 de kilometri, in apropierea coastei…

- Un cutremur de mica adancime cu magnitudinea de 5,5 s-a produs duminica dupa-amiaza in vestul Iranului, in apropiere de granita cu Irakul, anunta Institutul american de geofizizica (USGS), relateaza Mediafax.Cutremurul a avut loc la adancimea de 8,9 de kilometri. Epicentrul a fost la 22 kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe Scara Richter s-a produs în județul Buzau. Seismul nu a facut pagube și a fost slab resimțit. Conform INFP, cutremurul s-a produs la ora 2.05, sâmbata dimineața. Epicentrul seismului a fost localizat în județul Buzau, la 17…

- Pamantul s-a cutremurat zdravan! Un seism cu magnitudinea 7,3 a avut loc in urma cu puțin timp Un seism de magnitudinea de 7,3 a avut loc in Extremul Orient rus, a anuntat joi Institutul american de geofizica USGS, relateaza Reuters. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 88 de kilometri vest-sud-vest…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,3 s-a produs joi la 88 kilometri vest-sud-vest de localitatea Nikolskoye, in zona peninsulei Kamceatka din Orientul Indepartat Rus, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Centrul de alerta de tsunami din Pacific…