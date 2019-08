Cutremur cu magnitudinea 6,2 în nord-estul Japoniei; nu a fost emisă alertă de tsunami Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,2 s-a produs duminica in largul coastelor nord-estice ale Japoniei, a anuntat agentia nipona de meteorologie care a precizat ca nu a fost emisa alerta de tsunami, relateaza Reuters si Kyodo.



Seismul a avut loc la ora locala 19:23 p.m. (10:23 GMT), iar epicentrul a fost stabilit in largul coastelor prefecturii Fukushima, la o adancime de 50 de kilometri, a indicat agentia.



In urma seismului nu au fost consemnate pagube materiale imediate.



