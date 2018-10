Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA MAXIMA! CUTREMUR PUTERNIC in Romania. Vezi ce magnitudine a avut.. Un cutremur cu magnitudinea 5,8 pe scara Richter s-a produs in nopatea de sambata spre duminica, la ora 3.38, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a fost deja urmat de o replica, de mai mica intensitate. Potrivit INFP,…

- Inca un cutremur a avut loc in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, duminica dimineata, dupa seismul de mare intensitate, cu magnitudinea de 5,8 grade. Ultimul a avut magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter si s-a produs la ora 05.48, la adancimea de 148 de kilometri.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 pe scara Richter a avut loc duminica dimineata, in zona Vrancea. Seismul s-a resimtit puternic in multe regiuni din Romania, dar si in Bulgaria, Republica Moldova si la granita cu Ucraina.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5.8 pe scara Richter s-a produs in dimineata zilei de duminica, 28 octombrie, in zona Vrancea, Romania. Seismul s-a resimtit puternic si in Republica Moldova, inclusiv la Chisinau.

- Un cutremur de mare intensitate s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la 34 de kilometri sud-vest de insula Zante din Marea Ionica. Seismul a avut magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter și s-a resimțit puternic in Grecia.

- Un nou cutremur s-a inregistrat, duminica dimineața, in județul Vrancea, cu magnitudinea 3 pe scara Richter.Seismul a fost inregistrat la ora 4.22, la o adancime de 104 kilometri. Seara trecuta, in jurul orei 22.00, un alt cutremur s-a inregistrat in zona seismica Vrancea, județul Buzau,…

- Un nou cutremur mare, in Romania. Un seism cu magnitudinea 3,6 a avut loc, in urmE cu scurt timp, in judetul Vrancea. Seismul s-a produs la ora 12.32 xi a avut loc la o adancime de 64 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica PEmantului.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs duminica dimineata, la ora locala 5:28, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, conform datelor publicate Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, scrie Hotnews. Seismul a avut loc la o ...