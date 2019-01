Dosarul Tel Drum. Liviu Dragnea da in judecata Comisia Europeana

Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, cheama Comisia Europeana in judecata la Tribunalul UE pentru a anula raportul OLAF, care constata frauda de fonduri europene in dosarul Tel Drum, raport care l a adus in fata procurorilor DNA, scrie Romania TV. Potrivit site… [citeste mai departe]