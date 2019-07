Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs sâmbata dimineata în nordul insulei Mindanao din Arhipelagul Filipinez, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.

- 25 de persoane au fost ranite si mai multe case, biserici si alte cladiri au fost avariate in urma seismului, relateaza AFP Cutremurul produs la ora locala 4:42 (20:42 GMT, vineri), la o adancime de 11,8 kilometri, a fost urmat de sapte replici cu o intensitate mai mica, potrivit biroului…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs sambata in largul prefecturii Okinawa din arhipelagul japonez, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. In urma seismului nu au fost imediat consemnate daune materiale sau victime. Cutremurul…

- Un accident deosebit de grav s-a produs, luni dimineața, in nordul Indiei. Un autocar cu 50 de turiști la bord a cazut intr-un rau intre doua poduri, de la o inaltime de circa 12 metri. Cel puțin 29 de persoane și-au pierdut viața și alte 18 au fost ranite dupa ce autocarul cu etaj, care se deplasa…

- Situație nemaiintalnita de oamenii dintr-o comuna din județul Iași! O furtuna cu aspect de tornada a facut pagube mari. A luat pe sus acoperisuri si a distrus munca de o viata a localnicilor. Cativa au fost raniti, unul chiar internat.

- Doua persoane, o femeie si un adolescent, au fost ranite, astazi, de o schela montata pentru efectuarea de lucrari la un panou din Gara Barlad, care a cazut, cel mai probabil, de la suflul produs de un tren care trecea prin gara. Autoritatile au inceput verificari pentru a stabili in ce imprejurari…

- De ultima ora! Accident grav in Borșa langa Poliție. Un autoturism a cazut in rau. Mai multe persoane ranite Un accident rutier a avut loc in urma cu putin timp la Borsa. Un autoturism implicat, cazut in rau, 2 victime neincarcerate, loc. Borsa, (langa Politie). Trs ISU MARAMURES. Vom reveni cu amanunte.