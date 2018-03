Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 6,8 s-a produs sambata dimineata la aproximativ 180 de kilometri sud-vest de Rabaul, Papua Noua Guinee, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmite Reuters. Seismul a avut epicentrul la adancimea de 60 de kilometri. "Pornind…

- Un seism cu magnitudinea 6,8 s-a produs sambata dimineata la aproximativ 180 de kilometri sud-vest de Rabaul, Papua Noua Guinee, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmite Reuters. Seismul a avut epicentrul la adancimea de 60 de kilometri. …

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Buzau.Seismul a avut loc la ora 02.22, la o adancime de 124 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, relateaza news.ro Cel mai puternic cutremur…

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 s-a produs joi in districtul Ranau din Sabah (estul Malayeziei), transmite DPA. Anuntul a fost facut pe Twitter de Agentia malayeziana pentru Managementul Dezastrelor, conform Agerpres.Departamentul meteorologic din Malayezia a confirmat seismul din statul Sabah.…

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 s-a produs joi in districtul Ranau din Sabah (estul Malaeziei), transmite DPA. Anuntul a fost facut pe Twitter de Agentia malaeziana pentru Managementul Dezastrelor Departamentul meteorologic din Malaezia a confirmat seismul din statul Sabah.…

- Epicentrul miscarilor seismice, resimtite la scurt timp dupa miezul-noptii, a fost localizat la 31 de kilometri sud-vest de zona in care s-a produs cutremurul cu magnitudinea 7,5 care a provocat decesul a cel putin 75 de persoane, potrivit informatiilor publicate marti de media locale. Autoritatile…

- Seismul a avut a avut intensitatea de 3,7 grade pe Scara Richter si s-a produs la ora 01.22, informeaza Romania TV. Epicentrul a fost identificat la 47 de kilometri de orasul Focsani si 50 de kilometri de orasul Ramnicu Sarat. Cutremurul s-a produs la o adancime de 140 de kilometri. Citeste…

- Cutremur de suprafata de 3,2 grade, produs in Marea BritanieUn cutremur de suprafata de 3,2 grade s-a produs miercuri in centrul Marii Britanii, fiind simtit puternic in regiunea Cumbria, anunta Institutul britanic de geofizica. Seismul a avut loc la ora 7.33 (9.33, ora Romaniei),…

- Un cutremur de suprafata de 3,2 grade s-a produs miercuri in centrul Marii Britanii, fiind simtit puternic in regiunea Cumbria, anunta Institutul britanic de geofizica. Seismul a avut loc la ora 7.33 (9.33, ora Romaniei), la adancimea de doar patru kilometri. Epicentrul a fost in zona…

- Cutremurul a avut loc la ora 7.33 (9.33, ora Romaniei), la adancimea de doar patru kilometri. Epicentrul a fost in zona Mosser, la cinci kilometri de Cockermouth, in regiunea Cumbria. "Am primit peste 90 de sesizari din partea persoanelor care au simtit cutremurul, in principal in localitatile…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs luni seara in estul Indoneziei, informeaza AFP. In urma cutremurului nu a fost emisa alerta de tsunami, a anuntat Institutul american de geofizica USGS, conform Agerpres.Epicentrul seismului a fost stabilit in Marea Ceram (Seram), la 194 kilometri nord-vest…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a avut loc in Papua Noua Guinee, in noaptea de duminica spre luni, insa nu s-a emis vreo alerta de tsunami, a anuntat Institutul american de geofizica USGS, relateaza NEWS.RO, citand AFP.Citeste si: Premierul raspunde DUR criticilor de la Bruxelles, dupa…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs sambata, la ora 12.00, in judetul Buzau, conform datelor Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la o adancime de doar 15 kilometri, fiind resimtit puternic la Buzau. Tot sambata, la…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs sambata, la ora 12.00, in judetul Buzau, conform datelor Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la o adancime de doar 15 kilometri, fiind resimtit puternic la Buzau. Tot sambata, la…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 a avut loc sambata in judetul Buzau aflat in zona seismica Vrancea. Seismul a avut loc la ora 12:00 si a fost localizat de Institutul National pentru Fizica Pamantului in judetul Buzau la o adancime de doar 15 kilometri. Tot sambata dimineata, la ora 6:53, a avut loc…

- Un nou cutremur important s-a produs, marți 20 februarie, in Mexic, de data aceasta cu magnitudinea de 5,3 pe scara Richter. Seismul a fos unul de suprafața, producandu-se la o adancime de 50 de kilometri.

- Cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs la 43 de kilometri est de statul Oaxaca, la o adancime de 10 kilometri, la ora 06:56 GMT, conform informatiilor Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey).Un cutremur puternic s-a produs vineri in Mexic…

- Un cutremur a alarmat populatia din Ciudad de Mexico la primele ore ale zilei de luni, multi locuitori iesind pe strazi, informeaza Reuters. Seismul cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs la 43 de kilometri est de statul Oaxaca, la o adancime de 10 kilometri, la ora 06:56 GMT, conform…

- Un seism cu magnitudinea de 7,2 grade a avut loc, vineri, in sud-vestul Mexicului, insa pana in acest moment nu au fost semnalate victime sau pagube semnificative in regiunea afectata, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Seismul a avut peste 150 de replici. Epicentrul cutremurului a fost…

- Seismul a avut loc la 24,6 de kilometri adancime si epicentrul, la 54 de kilometri nord-est de Pinotepa Nacional si la 109 kilometri vest-sud-vest de Oaxaca, potrivit CNN. Dupa aproximativ o ora, la 18.36, a fost inregistrata o replica puternica, cu magnitudinea 5,8, potrivit USGS (Serviciul de prospectare…

- UPDATE: Dupa aproximativ o ora, la 18.36, a fost inregistrata o replica puternica, cu magnitudinea 5,8, potrivit USGS (Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite). Acest seism a avut loc la o adancime de 8,9 kilometri, iar epicentrul lui, la 35,5 kilometri est-sud-est de Pinotepa Nacional…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Prahova a anuntat ca, in perioada 1 Martie – 31 august 2018 inclusiv, se pot viza carnetele rentierilor agricoli pentru acordarea rentei viagere agricole aferente anului 2017, conform legislatiei in vigoare. Documentele necesare ce trebuie prezentate…

- cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest Luni, 12 februarie 2018, in sala de consiliu a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), a avut loc semnarea unei noi transe de 18 contracte de finantare cu firme din Regiunea Vest. La eveniment au participat reprezentantii firmelor care vor primi…

- 18 microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii din Regiunea Vest au semnat contracte de finantare in cadrul Regio-Programul Operational Regional 2014-2020 cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest. Semnarea contractelor s-a facut in sala de consiliu a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs marti seara in estul Taiwanului, provocand prabusirea unui hotel si impunand inchiderea unei autostrazi din apropiere, informeaza Reuters si AFP. Seismul s-a produs la ora locala 23.50 (15.50 GMT) la 21 km nord-est de portul Hualien, a precizat Institutul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs duminica in largul coastei de est taiwaneze, la circa 17 kilometri nord-est de Hualien, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (US Geological Survey - USGS). Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 7,8 kilometri,…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs miercuri in nord-estul Afganistanului, potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza AFP. Seismul, resimtit de asemenea in India si Pakistan, a avut loc la ora 07:07 GMT in Muntii Hindukus, la o adancime de 191…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade s-a produs, duminica dimineata, in judetul Buzau, fiind al patrulea in ultimele trei zile. Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri.Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,4 s-a produs joi in largul coastei estice a Rusiei, conform Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.Epicentrul seismului a fost stabilit la 41 de kilometri est de localitatea Nikolskoye din Arhipelagul…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,4 s-a produs joi in largul coastei estice a Rusiei, conform Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Epicentrul seismului a fost stabilit la 41 de kilometri est de localitatea Nikolskoye din Arhipelagul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,2 pe scara Richter a avut loc marti, la 250 de kilometri sud de coasta statului Alaska, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS). Autoritatile au emis o alerta de tsunami, valabila pentru British Colombia si Alaska. Seismul s-a produs la ora locala…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 8,2, a fost resimtit la inceputul zilei in zona Golfului Alaska, determinand lansarea unei alerte de tsunami pentru acest stat american din nord-vestul continentului nord-american si pentru provincia canadiana British Columbia, informeaza DPA, Reuters si AFP.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,2 pe scara Richter a avut loc marti, la 250 de kilometri sud de coasta statului Alaska, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS). Autoritatile au emis o alerta de tsunami, valabila pentru British Colombia si Alaska. Seismul s-a produs la…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,4, a zguduit marti Jakarta, ducand la evacuarea a numeroase cladiri de birouri din capitala Indoneziei, fara a exista deocamdata vreo amenintare de tsunami, a indicat o agentie guvernamentala, citata de AFP. Seismul a avut loc la o adancime de 10…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua, conform Agerpres.Seismul s-a produs la ora 15:03 GMT. Epicentrul acestuia a fost determinat…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua.Seismul s-a produs la ora 15:03 GMT. Epicentrul acestuia a fost determinat la o adancime…

- Cutremur in Romania, la doar 7 kilometri adancime, luni seara. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a avut magnitudinea de 2,3 grade. Un nou cutremur de suprafata s-a produs in Romania, mai precis in judetul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara…

- Un cutremur moderat, cu magnitudinea 4,4, a fost resimtit luni seara in capitala Greciei, au anuntat specialisti si Observatorul national din Atena care initial informase ca magnitudinea a fost 4,2, relateaza AFP. Seismul s-a produs la o adancime de cinci kilometri, iar epicentrul sau…

- Scolile din orasul portughez Arraiolos au fost evacuate luni, in urma unui seism produs in aceasta regiune, care a avut magnitudinea de 4,9 grade pe scara Richter, informeaza Xinhua. Nu au fost raportate victime, persoane accidentate si pagube majore la nivelul infrastructurii. Presa portugheza a…

- Scolile din orasul portughez Arraiolos au fost evacuate luni, in urma unui seism produs in aceasta regiune, care a avut magnitudinea de 4,9 grade pe scara Richter. Nu au fost raportate victime, persoane accidentate si pagube majore la nivelul infrastructurii. Presa portugheza a anuntat ca…

- Scolile din orasul portughez Arraiolos au fost evacuate luni, in urma unui seism produs in aceasta regiune, care a avut magnitudinea de 4,9 grade pe scara Richter, informeaza Xinhua. Nu au fost raportate victime, persoane accidentate si pagube majore la nivelul infrastructurii. Presa portugheza…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs sambata in Oceanul Pacific, la circa 158 de kilometri sud-est de Insulele Solomon, a informat Institutul american de geofizica (USGS) citat de Xinhua si Reuters. Epicentrul seismului care a avut loc in jurul orei locale 22:30 a fost stabilit la…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6, a fost inregistrat vineri dimineata intr-o regiune izolata din centrul Myanmarului, a informat Institutul american de geofizica (USGS), fara a fi raportate pe moment pagube sau victime. Cutremurul a avut loc la 40 kilometri vest de orasul Pyu, in…

- Seismul s-a produs la aproximativ 40 de kilometri vest de orasul Pyu, situat intre Naypyidaw si Rangoun.Cutremurul, produs la adancimea de 10 kilometri, a fost urmat de doua replici seismice de 5,3. In ceea ce priveste eventualele victime ale cutremurului, specialistii apreciaza…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP.Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adancime de 10 kilometri,…

- Seismul, care a avut magnitudinea 5,4, s-a produs la ora 12.46, la o adancime de 10 kilometri, in Muntenegru. In Romania, de la inceputul acestui an a avut loc un singur incendiu, in 2 ianuarie. Cutremurul a avut magnitudinea 2,5 si s-a produs in judetul Buzau.

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 4,5 grade a avut loc joi in apropiere de orasul San Francisco, in statul american California, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Seismul s-a produs la ora locala 2.39 (12.39, ora Romaniei), la adancimea de doar 13 kilometri.…

- Seismul a avut loc la ora locala 07:38 (15.38, ora Romaniei), la circa 25 de kilometri in largul coastei departamentului La Libertad (centru), la o adancime de 59 kilometri, a indicat Ministerul Mediului.Potrivit autoritatilor de la protectia civila, pana in prezent nu au fost inregistrate…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 a lovit miercuri El Salvador, pana in acest moment nefiind inregistrate daune, informeaza DPA. Seismul a avut loc la ora locala 07:38 (13.38 GMT), la circa 25 de kilometri in largul coastei departamentului La Libertad (centru), la o adancime de 59 kilometri,…

- Seismul a zguduit Atena si zona centrala a Greciei, fara a produce victime sau pagube materiale, informeaza Reuters. Seismul s-a produs la 79 de kilometri vest de Atena la ora 06:02 (04:02 GMT), la o adancime de 5 kilometri, conform Observatorului National din Atena si U.S. Geological Survey."S-a…