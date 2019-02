Un cutremur cu magnitudinea 5,7 s-a produs joi la 129 kilometri nord-vest de Kota Ternate, in Indonezia, conform Institutului american de geofizica (USGS), citat de Xinhua si VNA. Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 35 kilometri. Indonezia este situata pe "Cercul de foc al Pacificului", zona ce concentreaza aproximativ 85% din activitatea seismica si vulcanica de pe Terra. In 2004, un violent cutremur submarin produs in largul insulei Sumatra a declansat un tsunami in Oceanul Indian in urma caruia au decedat 220.000 de persoane din 13 tari, peste 168.000 dintre acestea in Indonezia.…