Cutremur cu magnitudinea 5,5 în Peru Un cutremur cu magnitudinea 5,5 a zguduit luni centrul Peru, fara a fi raportate victime sau pagube materiale, a anuntat Institutul de Geofizica al tarii (IGP).



Cutremurul a fost inregistrat la ora locala 11:33 (16:33 GMT), iar epicentrul sau a fost situat in regiunea centrala Huanuco. Miscarea telurica s-a produs la o adancime de 142 de kilometri, relateaza EFE.



Peru este situat in zona cunoscuta sub numele de Cercul de Foc al Pacificului, unde se inregistreaza aproximativ 85% din activitatea seismica globala.AGERPRES/(AS - autor: Mariana Ionescu, editor online: Anda… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

