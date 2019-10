Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 pe scara Richter a avut loc in noaptea de duminica spre luni, la 2.783 km fața de Rio Gallegos, Provincia Santa Cruz, Argentina, informeaza b1.ro.Printre tarile afectate fiind Georgia de Sud si Insulele Sandwich de Sud.

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 pe scara Richter s-a produs duminica dimineata, la ora locala 2:22, in zona Vrancea, la o adancime de 170 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului. De la inceputul lunii septembrie, in Romania au avut loc sapte seisme cu magnitudini peste…

- Un cutremur de 4,5 pe scara Richter s-a produs, astazi, 3 septembrie, la ora 14:52, in zona seismica Vrancea. Seismul a fost resimtit si in Bucuresti. „Alerta! S-a detectat un nou cutremur in zona Vrancea, la ora 14:52:44, cu magnitudinea de 4.1 pe scara Richter, la adancimea de 169.46 km”, se arata…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 pe scara Richter s-a produs, duminica, in județul Buzau, la o adancime de 14 kilometri, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), potrivit Mediafax.Duminica la ora 17.53 s-a produs in Muntenia, județul Buzau, un…

- Cutremurul a avut magnitudinea 3,1 pe scara Richter, la ora locala 2:59, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a avut loc la o adancime de 151 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- Trei cutremure au avut loc in Romania in mai putin de sase ore, informeaza Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul a fost inregistrat la ora 00.05, in județul Vrancea, la adancimea de 70 kilometri. magnitudinea inregistrata a fost de 4,1 pe scara Richter. Un alt…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 pe scara Richter s-a produs luni spre marți noaptea, la ora 00:05, in județul Vrancea, la adancimea de 140 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Este cel mai mare seism de la data de 22 iunie, cand in Buzau a…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 pe scara Richter a avut loc, marți, la ora 11.57, in zona Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Potrivit seismologilor, cutremurul s-a produs, marți, la ora 11.57, in zona seismica Vrancea, și a avut magnitudinea…