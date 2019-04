Cutremur cu magnitudinea 5,2. Autorităţile, în alertă Cutremurul de pamant s-a produs intr-o perioada in care vestul Iranului este afectat de inundatii de amploare, care au blocat accesul in anumite orase si au acoperit sub ape numeroase sate. Peste 40 de persoane au murit in aceste inundatii, in luna martie. Epicentrul seismului s-a aflat la 22 de kilometri sud in raport cu orasul Sumar si la o adancime de 10 kilometri, a precizat Centrul national de seismologie din Iran. "Din fericire, nicio victima si nici pagube materiale nu au fost raportate pana in prezent", a declarat pentru televiziunea de stat guvernatorul provinciei Kermanshah,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

