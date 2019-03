Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 5,4 grade pe scara Richter s-a produs duminica pe insula indoneziana Sulawesi, iar un alt cutremur de magnitudinea 6,3 s-a produs in insulele Moluccas din Indonezia, a anuntat Institutul geologic american, relateaza Reuters.Cutremurul a lovit 129 km…

- CUTREMURUL a avut loc la ora 6h00min UTC (ora locala 11h00min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul seismului a fost localizat la 75 km Sud-Est de Quetta, in Pakistan, sursa seismului fiind legata de falia Chaman. Cutremurul s-a produs la adancimea de 10…

- Un seism cu magnitudinea 5,5 s-a produs joi pe insula Hokkaido din nordul Japoniei, au anuntat agentiile de monitorizare japoneza si americana, potrivit carora nu au fost raportate deocamdata victime si pagube materiale, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Cristi Danileț anunța o revolta…

- 7 cutremure la rand, in Marea Neagra. Cel mai mare a avut 3,7 grade. Nu mai puțin de 7 cutremure de suprafața au fost inregistrate miercuri dimineața, toate fiind localizate in regiunea Marii Negre. Seismele nu au fost de mare intensitate, cea mai mare valoare masurata avand 3,7 grade pe scara Richter,…

- CUTREMUR puternic in urma cu puțin timp. Seismul a avut o magnitudine de 5.7 Un cutremur cu magnitudinea moment de 5,7 grade, s-a produs in muntii Hindu Kush, Afganistan. Oferte Early Booking pana la 31 ianuarie! Profita acum! Cutremurul a avut loc la ora 12h04min UTC (ora locala 16h34min). Potrivit…

- Update 8:10 Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade s-a produs marți în largul insulei Sumbawa din Indonezia, în apropierea orașului Raba, acesta fiind al doilea seism puternic în aceeași zona în decurs de doar câteva ore, informeaza Institutul american de Geofizica (USGS).…

- Cutremur in Romania. Un cutremur cu magnitudinea 4,2 grade pe scara Richter s-a produs, astazi, la ora 13:36, in județul Buzau. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: Covasna (43km), Ramnicu Sarat (45km), Focșani (51km), Buzau (54km), Targu Secuiesc (57km).

- Cutremur miercuri dimineața, in zona Vancea.Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs, miercuri dimineața, in judetul Vrancea la adancimea de 126 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), conform Mediafax. Cutremurul s-a produs…