Cutremur cu magnitudinea 5,1 în Japonia Seismul a avut loc la ora locala 03.20 p.m., la o adancime de 40 de kilometri. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 35,3 grade latitudine nordica si 140,3 grade longitudine estica. Pana in prezent nu a fost emisa nicio alerta de tsunami. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

