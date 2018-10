Cutremur cu magnitudinea 5 în Chile Un cutremur cu magnitudinea 5 a afectat luni o parte din nordul Chile, fara a fi raportate victime sau pagube materiale, informeaza EFE. Potrivit Centrului National Seismologic al Universitatii din Chile, fenomenul teluric a fost resimtit la ora locala 09:58 (12:58 GMT) si epicentrul sau a fost localizat la 62 km sud-est de Socaire si la 1.646 km nord de Santiago, iar hipocentrul la 199,9 kilometri adancime. Potrivit institutului seismologic, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in total opt cutremure cu magnitudini cuprinse intre 4,5 si 3,3, in special in nordul tarii. Chile, situata pe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5, descris drept ''puternic'' de Observatorul geodinamic din Atena, s-a simtit vineri dimineata in localitatile Karditsa si Trikala din nordul Greciei, fara a fi inregistrate...

- Spania si Chile s-au declarat pregatite luni sa ajute Venezuela sa treaca peste criza in care se afla, cu ocazia unei vizite la Santiago de Chile a sefului guvernului spaniol Pedro Sanchez, relateaza AFP. "Pentru ca Venezuela sa gaseasca rapid o solutie, va fi nevoie de ajutorul tuturor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7.1 grade pe scara Richter s-a produs vineri in Peru, in partea de nord-vest a orasului Puerto Maldonado, au transmis reprezentantii Observatorului Geologic din Statele Unite, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la o adancime de 610 kilometri, la o distanta de aproximativ…

- Un chilian in varsta de 29 de ani, al carui nume nu a fost precizat de politisti, a fost arestat, vineri dimineata, la Antofagasta, dupa ce i s-a localizat telefonul mobil. Barbatului i s-au confiscat telefonul mobil si alte obiecte.Al doilea barbat, in varsta de 33 de ani, de asemenea…

- De asemenea, zeci de mii de case, moschei si cladiri de firme au fost distruse duminica trecuta in urma cutremurului cu magnitudinea 6,9. "Ne asteptam ca bilantul sa creasca deoarece, probabil, sub torentele de noroi si sub ruine sunt in continuare victime", a declarat purtatorul de cuvant…

- Comunicarea in timpul catastrofelor, cand conexiunea la internet si semnalul la telefon nu functioneaza, poate deveni o realitate printr-o aplicatie mobila ce utilizeaza unde radio criptate de inalta frecventa, dezvoltata de o tanara antreprenoare din Chile, tara cu risc seismic ridicat, informeaza…

- Chile a devenit vineri prima tara din America Latina care interzice in totalitate vanzarea pungilor din plastic in magazine, informeaza AFP. 'Vreau sa imi impartasesc bucuria cu voi: incepand de astazi, legea este promulgata', a declarat presedintele chilian Sebastian Pinera, reprezentant…

- Chile a devenit vineri prima tara din America Latina care interzice in totalitate vanzarea pungilor din plastic in magazine, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "Vreau sa imi impartasesc bucuria cu voi: incepand de astazi, legea este promulgata", a declarat presedintele chilian Sebastian…