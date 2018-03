Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic cutremur s-a produs in urma cu putine minute in Romania. Seismul a avut magnitudinea de 4,7 grade pe scara Richter si a fost cel mai puternic seism ce s-a produs in tara noastra in acest an. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: Nehoiu (41 km), Covasna (45 km),…

- Operatiunile de salvare au fost complicate de gradul ridicat de izolare al zonelor afectate de seismul cu magnitudinea de 7,5 care s-a produs pe 26 februarie, la o distanta de 90 de kilometri fata de Porgera, o localitate aflata in provincia Enga.Numeroase drumuri si cai de acces au fost…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea moment de 6,8 grade, s-a produs in ziua de joi, 8 martie, in Papua-Noua Guinee. Nu este prima oara cand au loc astfel de cutremure in Cercul de foc al Pacificului, acesta fiind unul dintre cele mai mari din zona Papua Noua Guinee din ultimele zile.…

- Un seism cu magnitudinea de 6,7 s-a produs marti in Papua Noua Guinee, potrivit Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters. Cutremurul s-a produs la 130 de kilometri est-nord-est de Lake Murray, la ora 14:13 GMT, la o adancime de 33 de kilometri, potrivit…

- Bilantul deceselor din Papua Noua Guinee dupa cutremurul devastator cu magnitudinea 7,5 de saptamana trecuta a depasit 75, au informat marti autoritatile, citate de DPA. Cutremurul a distrus retelele de comunicatii si de transport din provinciile izolate Southern Highlands, Hela, Enga si Western, la…

- Au trecut 41 de ani de când România a fost zguduita de cel mai puternic cutremur din istoria moderna. Seara de 4 martie înregistra un bilanț sumbru: peste 1.500 de morți, zeci de mii de victime și case prabușite.

- Cutremur de suprafata de 3,2 grade, produs in Marea BritanieUn cutremur de suprafata de 3,2 grade s-a produs miercuri in centrul Marii Britanii, fiind simtit puternic in regiunea Cumbria, anunta Institutul britanic de geofizica. Seismul a avut loc la ora 7.33 (9.33, ora Romaniei),…

- Cutremurul a avut loc la ora 7.33 (9.33, ora Romaniei), la adancimea de doar patru kilometri. Epicentrul a fost in zona Mosser, la cinci kilometri de Cockermouth, in regiunea Cumbria. "Am primit peste 90 de sesizari din partea persoanelor care au simtit cutremurul, in principal in localitatile…

- Un seism de magnitudine Mw 6.1 a fost inregistrat la 04.45 Ora Romaniei 12.45 ora locala , in Papua Noua Guinee, la o adancime de doi kilometri.Potrivit datelor inregistrate de Centrul Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a fost localizat la coordonatele 6.12 S ; 142.39 E la 644 km NV de Port Moresby,…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs luni seara in estul Indoneziei, informeaza AFP. In urma cutremurului nu a fost emisa alerta de tsunami, a anuntat Institutul american de geofizica USGS, conform Agerpres.Epicentrul seismului a fost stabilit in Marea Ceram (Seram), la 194 kilometri nord-vest…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a avut loc in Papua Noua Guinee, in noaptea de duminica spre luni, insa nu s-a emis vreo alerta de tsunami, a anuntat Institutul american de geofizica USGS, relateaza NEWS.RO, citand AFP.Citeste si: Premierul raspunde DUR criticilor de la Bruxelles, dupa…

- Un puternic cutremur de pamant s-a produs duminica seara in nord-estul insulei Papua-Noua Guinee, potrivit Institutului American de Geofizica, USGC. Cutremurul a avut loc la ora locala 03.44, noaptea de duminica spre luni, adica la 19.44, ora Romaniei. A fost un cutremur de suprafata la o adancime de…

- Un seism cu epicentrul la mica distanța de municipiul Buzau s-a produs astazi, la ora locala 12:01. Deși INFP anunța ca seismul a avut magnitudinea de numai 3.6 pe Richter, buzoienii care l-au simțit cred ca aparatele institutului indica o eroare. In realitate, magnitudinea este corecta, deși se afla…

- CUTREMUR PUTERNIC in apropiere de granita cu Romania. A fost resimtit in mai multe tari Un seism cu magnitudinea de 4.8 pe Richeter s-a produs in Bulgaria, tara vecina cu Romania, la 17 kilometri de Plovdiv. Initial, magnitudinea seismului a fost anuntata ca fiind de 4.8 pe Richter, iar epicentrul…

- Doua cutremure au lovit Romania ieri noaptea, in jurul orei 1 AM și respectiv 3 AM. Seismele au avut o magnitudine asemanatoare, de 2,6 și 2,8 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 14/02/2018 la ora 03:46:44(ora Romaniei)…

- Cutremur cu magnitudinea de aproape 5 la o adancime de doar 2 km. S-a simtit puternic, au cazut obiecte din case USGS anunta un cutremur cu magnitudine de aproape 5 in Franta. Mai aproape de Romania, duminica noapte s-a inregistrat un seism cu magnitudine 3,8 in Balcani. Un cutremur de 4.7 grade grade…

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 3 kilometri, mai arata reprezentantii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Vineri seara, la ora 22.22 un alt cutremur tot de 2,7 pe Richter s-a produs in zona județului Buzau. Seismul s-a produs, de aceasta data, la…

- Un seism de magnitudine ML 2.7 a fost inregistrat in judetul Buzau, la ora 22.22, la 122 kilometri adancime. Conform datelor publicate de Centrul Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 45.55 N ; 26.46 E la 127 km N de Bucuresti, 53 km NV de Buzau si 8 km NE de Gura…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs in noaptea de duminica spre luni, in judetul Vrancea. Un alt seism, cu magnitudinea 3,9, a avut loc duminica dupa-amiaza, fiind cel mai puternic inregistrat in acest an.Citeste si: Ofițerii SPP RUP TACEREA - Dezvaluiri HALUCINATE despre cum sunt SPIONATI…

- Un seism cu magnitudinea ML 3.2 a avut loc in judetul Vrancea, la 100 de kilometri adancime la ora 01.56.Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro Mediteranean epicentrul a fost localizat la 161 km N de Bucuresti, 45 km V de Focsani si 8 km V de Nistoresti.Acesta este al doilea cutremur…

- Cel mai puternic seism inregistrat in 2018 in Romania s-a produs duminica, 4 ianuarie, la ora 15.15, in județul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 3,9 pe scara Richter a fost inregistrat in zona seismica Vrancea.Seismul s-a inregistrat la ora 15.15, la o adancime de 150 de kilometri. De obicei,…

- Cutremurul de 5,8 a afectat puternic o zona aflata in apropiere de orasul Lae, aflat la aproximativ 100 de kilometri de cel mai popilat oras din regiune, Port Moresby, potrivit USGS. Seismele din Papua Noua Guinee nu provoaca, in general, pagube importante, insa USGS a avertizat ca unele…

- Un seism cu magnitudinea Mw 6.3 a fost inregistrat la 00.48 Ora Romaniei, in Marea Bismarck, Papua Noua Guinee, la numai 40 de kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a fost localizat la coordonatele 3.58 S ; 145.81 E, la 666 km N de Port Moresby si 182 km N de…

- Un cutremur de 6,4 grade pe scara Richter a avut loc, miercuri, in largul Japoniei, au anuntat seismologii americani, relateaza Reuters. Cutremurul a avut loc la 103 kilometri nord de insula Honshu, la o adancime de 64 de kilometri. Milioane de locuitori din Tokyo au primit in aceasta…

- ALERTA! CUTREMUR in MARAMUREȘ. Vezi unde s-a simtit cel mai tare Un nou cutremur a lovit Romania in timpul nopții, in jurul ore 5 AM. Seismul a avut o mganitudine de 2,4 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 24/01/2018…

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,1 pe scara Richter a avut loc marti, la 250 de kilometri sud de coasta statului Alaska, iar autoritatile au emis o alerta de tsunami, potrivit Reuters.Cea mai apropiata localitate este Chiniak, cu o populatie de aproximativ 50 de locuitori, anunța News.ro.…

- Ieri Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a inregistrat doua seisme in zone diferite, dar in regiuni ale Romaniei necunoscute, cu frecvente miscari tectonice, comparativ cu judetele Vrancea si Buzau.Unul, dintre ele a avut loc la ora 01.27, in judetul Ialomita, la zece…

- Cutremur in Romania, la doar 7 kilometri adancime, luni seara. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a avut magnitudinea de 2,3 grade. Un nou cutremur de suprafata s-a produs in Romania, mai precis in judetul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara…

- Un cutremur moderat, cu magnitudinea 4,4, a fost resimtit luni seara in capitala Greciei, au anuntat specialisti si Observatorul national din Atena care initial informase ca magnitudinea a fost 4,2, relateaza AFP. Seismul s-a produs la o adancime de cinci kilometri, iar epicentrul sau…

- Un puternic cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter a lovit duminica dimineata costa de sud a statului Peru, potrivit U.S. Geological Survey ( USGS ) Cutremurul de pamant a avut loc duminica, la ora 09:18 GMT, la o adancime de 12 kilometri. major #earthquake ( #sismo ) shakes Near Coast…

- Cutremur cu magnitudine 4 la granita dintre Iran si Irak s-a produs duminica, anunta USGS. Anul trecut, un cutremur de 7,3 la granita dintre Iran si Irak s+a soldat cu peste 400 de morți. O serie de cutremure moderate, cu magnitudini de 5-5,5 grade, s-a inregistrat si in dimineata zilei…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs sambata in Oceanul Pacific, la circa 158 de kilometri sud-est de Insulele Solomon, a informat Institutul american de geofizica (USGS) citat de Xinhua si Reuters. Epicentrul seismului care a avut loc in jurul orei locale 22:30 a fost stabilit la…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP.Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adancime de 10 kilometri,…

- Un cutremur moderat, cu magnitudinea moment de 5,5 grade, s-a produs in ziua de 7 ianuarie in zona de granita dintre India si Myanmar. Seismul a avut loc la ora 6h47min UTC (ora locala 12h17min in Estul Indiei). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul…

- Un seism de magnitudine 2.5 a fost inregistrat, aseara, in judetul Buzau, la ora 17.56, la 76 de kilometri adancime. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 45.78 N ; 26.80 E, la 159 km N de Bucuresti, 31 km V de Focsani si 3 km V de Reghiu.Acesta…

- Cutremur cu magnitudine 4.7 in Japonia, anunta USGS. Autoritatile nu au emis o alerta de tsunami. Seismul s-a produs la 101 km de Tokyo. Nu exista informatii privind eventuale pagube sau victime.

- Un seism cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richer a avut loc vineri dupa-amiaza, in Romania, anunta realitatea.net. Cutremurul s-a produs in judetul Buzau, la ora 14.29, la o adancime de 129 de kilometri. Acesta este cel de-al doilea ...

- Seismul, care a avut magnitudinea 5,4, s-a produs la ora 12.46, la o adancime de 10 kilometri, in Muntenegru. In Romania, de la inceputul acestui an a avut loc un singur incendiu, in 2 ianuarie. Cutremurul a avut magnitudinea 2,5 si s-a produs in judetul Buzau.

- Seismul a avut loc la ora locala 07:38 (15.38, ora Romaniei), la circa 25 de kilometri in largul coastei departamentului La Libertad (centru), la o adancime de 59 kilometri, a indicat Ministerul Mediului.Potrivit autoritatilor de la protectia civila, pana in prezent nu au fost inregistrate…

- Conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut magnitudinea 3,1 si s-a produs la ora 01.33, in judetul Buzau. Cutremurul s-a inregistrat la o adancime de 127 de kilometri. Un alt seism, cu magnitudinea 2,4, a avut loc la ora 03.25, in…

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 a zguduit un oras aflat in apropiere de Teheran, miercuri, potrivit televiziunii de stat iraniene. Oamenii au iesit speriati din casele lor, de tema ca aceastea s-ar putea prabusi. Seismul a lovit localitatea Malard aflata la aproximativ 40 de kilometri la sud-vest de…

- Cel puțin doua persoane și-au pierdut viața, pe insula Java din Indonezia, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,5. Totodata, mai multe persoane au fost ranite și peste 100 de cladiri au fost avariate din cauza seismului, relateaza Reuters. Cutremurul puternic a avut o magnitudine de 6,5 și a fost…