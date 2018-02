Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter a avut loc, sambata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs sambata la ora ora locala 03.00, la adancimea ...

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,7 grade pe scara Richter s-au produs duminica noaptea, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,7 grade pe Richter, a fost inregistrat la…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora 5:20, la adancimea…

- Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade sa produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau. Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri. Acesta este al patrulea seism produs in judetul Buzau in ultimele…

- Un cutremur cu magnitudine de 2,7 pe scara Richter a avut loc, duminica, in Buzau, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade sa produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau.Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri.Acesta este al patrulea seism produs…

- Un cutremur cu magnitudine de 3,5 pe scara Richter a avut loc, sambata, in Buzau, fiind al treilea seism produs in judet intr-un interval de 24 de ore, potrivit datelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 27/01/2018 la ora 08:48:12 (ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.5 pe scara Richter, la adancimea de 91.2km.

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora 5:20, la adancimea de 13,5 kilometri,…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 3 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora…

- Doua cutremure in Vrancea și Buzau, pe 26 ianuarie. Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism,…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP , in cursul diminetii de astazi, ora 09:42 ora Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea de 3.1 pe scara Richter. Seismul s a produs la adancimea de 127.5km.Cutremurul…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), informeaza Agerpres. Primul seism, de 3 grade pe ...

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare...

- Un cutremur a avut loc joi seara in judetul Maramures. Seismul a fost inregistrat la ora 19:51, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.4 Cutremurul a avut o magnitudine de 2 grade pe scara Richter si s-a produs intr-o zona neobisnuita, in Maramures. Acesta a…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta seara in judetul Maramures. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 19:51, epicentrul fiind localizat la o adancime de 12.3 km. Acesta este al doilea seism inregistrat in ultimele…

- Doua cutremure, cel mai mare avand magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter, s-au produs, in noaptea de marti spre miercuri, intr-un interval de doar 2 ore, la adancimi foarte mici, in judetele Calarasi si Maramures, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Cutremur in Romania, la doar 7 kilometri adancime, luni seara. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a avut magnitudinea de 2,3 grade. Un nou cutremur de suprafata s-a produs in Romania, mai precis in judetul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP.Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adancime de 10 kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs luni, la ora 5.31, in Muntenia, judetul Braila, la o adancime de numai 10.4 kilometri, informeaza Mediafax.Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Faurei (2km), Ianca (25km), Pogoanele (34km), Ramnicu Sarat (39km)…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs luni dimineața, la ora 5.31, in județul Braila. Seismul a avut loc la o adancime foarte mica, de doar 10,4 km, conform Institutului Național pentru Fizica Pamantului (INFP). De la inceputul anului s-au produs alte trei cutremure de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs marti, în România. Seismul a avut loc în judetul Buzau, la ora 13.46, la o adâncime de 116 kilometri. Acesta este primul cutremur din anul 2018. Precedentul a avut loc pe 30 decembrie…

- Conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut magnitudinea 3,1 si s-a produs la ora 01.33, in judetul Buzau. Cutremurul s-a inregistrat la o adancime de 127 de kilometri. Un alt seism, cu magnitudinea 2,4, a avut loc la ora 03.25, in…

- Primul seism, de 3.1 grade pe scara Richter s-a produs la ora 1:33 și a avut loc in județul Buzau, la o adancime de 127 de kilometri. Cel de-al doilea cutremur a avut loc la ora 3:25 și a avut o magnitudine mai mica, de doar 2.4 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 68 de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc joi, la ora 01:33, in județul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul s-a produs la o adancime de 127 de kilometri. Citește și: O fosta celebra tenismena anunța unde va da Simona Halep LOVITURA…

- Un cutremur s-a produs, marti dupa-amiaza, la ora 17:18, in judetul Vrancea, la adancimea de 127 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cel mai mare cutremur din acest an s-a produs in data de 8 februarie, in judetul Buzau, la ora 17:08, si a avut o magnitudine de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta seara (marți), in județul Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 127 kilometri. „In ziua de 26/12/2017 la ora 17:18:27…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, marti dupa-amiaza, la ora 17:18, in judetul Vrancea, la adancimea de 127 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Seismul s-a produs la ora locala 17 și 18 minute, la o adancime de 127 de kilometri. Cel mai recent seism din Vrancea cu o magnitudine de aproape 4 grade, respectiv de 3.9, a avut loc pe 12 decembrie. In luna decembrie, in Romania au avut loc 16 cutremure in zona seismica Vrancea cu…

- Cutremur in Vrancea luni, 18 decembrie. Seismul a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter si s-a produs luni dimineața. Cutremurul a fost localizat la o adancime de 98,7 km si a avut loc la ora 03.22 (ora Romaniei), epicentrul fiind localizat la 157 km distanta de Bucuresti si 42 km distanta de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea, la adancimea de 81.6 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs vineri dimineata, în judetul Vrancea. Seismul a avut loc la ora 05.24, la adâncimea de 127,4 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului. În aceasta saptamâna…

- Seismul a avut loc la ora 05.24, la adancimea de 127,4 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In aceasta saptamana au avut loc mai multe seisme. Joi, in judetul Buzau s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3,2, iar in noaptea de luni spre marti s-au…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.5 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineața in judetul Vrancea la 127.4km, la ora 05:24:22. Reamintim ca Vrancea a fost zguduita de un seism și iero, dar și luni, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). In…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe sacra Richter s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 4.28, in județul Buzau, la 141 km, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). In aceasta luna, in Romania au avut loc 6 cutremure in zona seismica Vrancea…

- Patru cutremure s-au produs marti, in mai putin de 24 de ore, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul seism, cu magnitudinea 3,9, a avut loc la 00.15, in judetul Buzau, la adancimea de 128,1 kilometri. Cutremurul s-a produs in…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter s-a produs la miezul nopții, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la ora locala 00:15, potrivit Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de luni spre marți in județul Buzau, la orele 00:15. Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța ca seismul a avut loc la o adancime de 128,1 kilometri . Cea mai apropiata localitate orașeneasca…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc joi, la ora 2:11, in judetul Vrancea. Conform INFP, seismul s-a produs la o adancime de 75,1 kilometri. Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs pe 15 noiembrie in judetul Vrancea. Potrivit INFP (Institutului National pentru Fizica…

- Seismologul Gheorghe Marmureanu, directorul onorific al Institutului Național de Fizica a Pamantului, da asigurari ca in Vrancea nu va avea loc un cutremur de mare magnitudine, mai devreme de 2040-2041, bazandu-se pe statistica ultimilor 300 de ani.

- Un nou cutremur s a produs in aceasta dimineata, la ora 06:38:28 in judetul Vrancea. Seismul a fost localizat manual la coordonatele lat. 45.7273, lon. 26.5469.Magnitudinea cutremurului a fost de 2.7 grade pe scara Richter si s a produs la o adancime de 72.3 km.Cele mai apropiate orase de epicentru:…

- Initial, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anuntase ca acesta a avut o magnitudine de 3,2 grade pe scara Richter. Ulterior, magnitudinea a fost revizuita, seismologii declarand ca a avut o intensitate de 3,4 grade. Seismul s-a produs marti,…

- Un cutremur de 3,4 pe Richter s-a produs, marti dimineata, in judetul Buzau. Seismul a fost inregistrat la ora 8.24, la o adincime de 131,7 kilometri. Un alt cutremur s-a produs in Vrancea, luni. Magnitudinea a fost de 2,5.

- Cutremur in județul Buzau, pe 14 noiembrie. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) anunța ca un cutremur de 3,4 pe Richter s-a produs, marti dimineata, in judetul Buzau, conform infp.ro . Seismul a fost inregistrat la ora 8.24, la o adancime de 131,7 kilometri. Un…

- In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Ultimul cutremur cu o astfel de magnitudine, respectiv 4,2, a avut loc in 28 octombrie, in judetul Buzau. Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind…

- Marti dimineata, in judetul Buzau, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter. Seismul a avut loc la ora 8.24, la o adancime de 150 de kilometri. In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Ultimul cutremur cu o astfel de magnitudine, respectiv…

- Profesorul Gheorghe Marmureanu, directorul onorific al Institutului Național de Fizica a Pamantului, da asigurari ca in Vrancea nu va avea loc un cutremur de mare magnitudine, mai devreme de 2040-2041, bazandu-se pe statistica ultimilor 300 de ani. Profesorul Marmureanu a fost prezent ieri la intalnirea…

- Directorul INFP, Constantin Ionescu, a declarat ca, potrivit unei harți speciale realizata de specialiști, cel mai puternic sesim care poate avea loc in țara noastra este de 8,1 magnitudine. "La noi, pana la realizarea acestei harti, cutremurul maxim posibil a fost de 7,8 grade. In urma ultimelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs miercuri, la ora 7.05, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 116,1 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut epicentrul in judetul Buzau si s-a produs la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs miercuri, la ora 7.05, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 116,1 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul a avut epicentrul in judetul Buzau si s-a produs…