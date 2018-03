Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 pe scara Richter s-a produs marti dimineata in judetul Vrancea, potrivit datelor Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un seism s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, la ora 2.22, in județul Buzau, zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter. Seismul a avut loc la o adancime de 124 de kilometri. Un cutremur cu magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,6 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului transmite ca astazi, 14/03/2018, ora 12:24:49(ora Moldovei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 4.6 pe scara Richter, la adancimea de 140km.

- Un cutremur cu magnitudine 3,7 s-a produs in noaptea de vineri spre sambata in judetul Vrancea, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 01.22, la o adancime de 140 de kilometri, titreaza News.ro. Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a inregistrat…

- Un cutremur a avut loc in urma cu putin timp, in Romania. Conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, acesta s-a produs in Buzau. Conform INFP, cutremurul din Buzau s-a produs in urma cu putin timp, la ora 12:01, si a avut o magnitudine de 3,7 grade pe scara Richter.…

- Un cutremur de suprafata s-a produs sambata, cu epicentrul in zona comunei Galbinasi, in apropiere de municipiul Buzau. Potrivit estimarii computerizate a Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut magnitudinea 3,7 pe scara Richter si s-a produs la…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: 22/02/2018, 10:07:21 cutremur in judetul Vrancea, localizat manual.Coordonate: lat 45.6551; lon 26.5657.Magnitudine: 3, adancime: 111.8km

- Doua cutremure in Romania in aceasta dimineața. Anunțul a fost facut de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) Primul seism a avut loc la ora 00:12, in Vrancea. A avut magnitudinea de 2.8 grade pe scara Richter si s-a produs la 137.6 kilometri adancime. Cel de-al…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs duminica, la miezul noptii, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 00:32, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 127,6 kilometri…

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 3 kilometri, mai arata reprezentantii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Vineri seara, la ora 22.22 un alt cutremur tot de 2,7 pe Richter s-a produs in zona județului Buzau. Seismul s-a produs, de aceasta data, la…

- Un cutremur s-a produs astazi, in jurul orei 15.00, in județul Argeș. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut o magnitudine de 2.2 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 5 km. Cel mai puternic seism din luna februarie, inregistrat…

- Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, cutremurul cu magnitudinea 3,4 a avut loc la ora 01.56, la o adancime de 82,8 kilometri. Un seism cu magnitudinea 3,9 s-a produs duminica, la ora 15.15, fiind cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an. Sambata, in judetul Buzau au…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a avut loc duminica dupa-amiaza in judetul Buzau, fiind cel mai puternic seism inregistrat in acest an. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri. Inspectoratul…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 03/02/2018 la ora 03:00:26(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.4 pe scara Richter, la adancimea de 124.4km.

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora 5:20, la adancimea…

- Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade sa produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau. Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri. Acesta este al patrulea seism produs in judetul Buzau in ultimele…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter s-a produs, sambata dimineata, in Buzau. Acesta este cel de-al treilea seism produs in acest judet in ultimele 24 de ore. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat in prima faza ca seismul care a avut loc…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora 5:20, la adancimea de 13,5 kilometri,…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 3 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP , in cursul diminetii de astazi, ora 09:42 ora Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea de 3.1 pe scara Richter. Seismul s a produs la adancimea de 127.5km.Cutremurul…

- Doua cutremure mai putin obisnuite in Romania s au produs in aceasta noapte. Acestea vin dupa alte seisme inregistrate in zone diferite de cele obisnuite precum Vrancea si Buzau.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a inregistrat doua seisme de suprafata in judetul Maramures…

- Ieri Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a inregistrat doua seisme in zone diferite, dar in regiuni ale Romaniei necunoscute, cu frecvente miscari tectonice, comparativ cu judetele Vrancea si Buzau.Unul, dintre ele a avut loc la ora 01.27, in judetul Ialomita, la zece…

- Un seism de magnitudine 2.4 grade a fost inregistrat in aceasta noapte, la ora 01.27, la numai zece kilometri adancime, in judetul Ialomita.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, epicentrul a fost localizat manual la coordonatele lat 44.63; lon 26.74, in zona…

- Cutremur in Romania, la doar 7 kilometri adancime, luni seara. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a avut magnitudinea de 2,3 grade. Un nou cutremur de suprafata s-a produs in Romania, mai precis in judetul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,4 s-a produs joi dupa-amiaza in zona de nord-vest a Balcanilor, respectiv in Muntenegru, a anuntat Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la ora 12.46, la o adancime de 10 kilometri, in Muntenegru, ...

- Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), seismul - care a avut magnitudinea 5,4 - s-a produs la ora 12.46, la o adancime de 10 kilometri, in Muntenegru. In Romania, de la inceputul acestui an a avut loc un singur incendiu, in 2 ianuarie. Cutremurul a avut magnitudinea…