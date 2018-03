Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, duminica seara, la doar cinci zile de la cea mai mare mișcare tectonica resimțita in acest an. Conform datelor Institutului Național pentru Fizica Pamantului, acesta este al patrulea seism in mai puțin de o saptamana. Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 grade pe…

- Cutremurul a avut loc la ora 02.22, la o adancime de 124 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, Cel mai puternic cutremur din acest an a avut magnitudinea 4,6 si s-a produs miercuri la pranz, tor in zona seismica Vrancea. Seismul a fost…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Buzau.Seismul a avut loc la ora 02.22, la o adancime de 124 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, relateaza news.ro Cel mai puternic cutremur…

- V. S. Un seism care a fost inițial estimat la magnitudinea de 4,7 grade pe scara Richter, revizuit la 4,6 grade pe Richter, s-a produs ieri, in jurul pranzului, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 139 kilometri. Cutremurul s-a resimțit și la Ploiești, unde au fost semnalate cazuri in care mobilierul…

- Un cutremur s-a produs in noaptea de vineri spre sambata in zona seismica Vrancea. Conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter. Cutremurul a avut loc la ora 01.22, și s-a produs la o adancime de 140 de kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la ora 00:57, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata datele Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP)

- Un cutremur cu magnitudine 2.7 s-a produs marti in zona Vrancea-Buzau, anunta Institutul de Fizica a Pamantului. Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs sambata, la ora 12.00, in judetul Buzau, la o adancime de doar 7,4 kilometri. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica…

- Un cutremur de suprafata s-a produs sambata, cu epicentrul in zona comunei Galbinasi, in apropiere de municipiul Buzau. Potrivit estimarii computerizate a Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut magnitudinea 3,7 pe scara Richter si s-a produs la…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs sambata, la ora 12.00, in judetul Buzau, conform datelor Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la o adancime de doar 15 kilometri, fiind resimtit puternic la Buzau. Tot sambata, la…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs joi in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora locala 10:07, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Un cutremur de 4.7 grade grade pe scara Richter s-a produs in urma cu puțin timp in Franța in apropiere de localitatea Chataigneraie. Adancimea cutremurului a avut loc la 2km. Martorii sustin ca acesta s-a simtit puternic, ca au cazut obiecte din case. Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs duminica, la miezul noptii, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 00:32, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 127,6 kilometri…

- Un cutremur s-a produs astazi, in jurul orei 15.00, in județul Argeș. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut o magnitudine de 2.2 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 5 km. Cel mai puternic seism din luna februarie, inregistrat…

- Un seism de magnitudine 3,9 a avut loc duminica, la ora 15:15, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit site-ului Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul a avut loc la o adancime de 140,8 kilometri. Acesta este al treilea cutremur in zona…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter a avut loc, sambata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs sambata la ora ora locala 03.00, la adancimea ...

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,7 grade pe scara Richter s-au produs duminica noaptea, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,7 grade pe Richter, a fost inregistrat la…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora 5:20, la adancimea…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora 5:20, la adancimea de 13,5 kilometri,…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 3 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora…

- Cutremur in Romania, la doar 7 kilometri adancime, luni seara. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a avut magnitudinea de 2,3 grade. Un nou cutremur de suprafata s-a produs in Romania, mai precis in judetul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara…

- Conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut magnitudinea 3,1 si s-a produs la ora 01.33, in judetul Buzau. Cutremurul s-a inregistrat la o adancime de 127 de kilometri. Un alt seism, cu magnitudinea 2,4, a avut loc la ora 03.25, in…