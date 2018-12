Stiri pe aceeasi tema

- Seismul a avut loc la ora 3:14, la o adancime de 4 km, conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Un cutremur cu magnitudine 3,7 s-a produs vineri dimineata in Caras Severin.

- Un cutremur cu o magnitudine de 5,8 s-a produs duminica dimineața in Vrancea, la ora 03:38. Seismul a avut epicentrul in Vrancea, dar s-a simțit puternic la București și in alte orașe din țara. Conform primelor estimari oferite de Insititul Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut o magnitudine…

- Seismul a zguduit puternic Taipeiul, locuitorii acestuia intrand in panica din cauza undelor violente si foarte puternice, punand in alerta "Cercul de Foc" al Pacificului. Epicentrul seismului a fost localizat la o distanta de 95 de kilometri de Hualien, pe coasta de Sud-Est a tarii si la…

- Bilantul deceselor confirmate de autoritati pe insula indoneziana Sulawesi in urma puternicului cutremur de saptamana trecuta si a tsunamiului care i-a urmat a crescut la 1.424 de morti, conform unui anunt publicat joi de Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor, citata de DPA. Aproape…

- Aproape 2.550 de persoane au suferit leziuni grave dupa producerea, vinerea trecuta, a doua seisme dintre care cel mai puternic a avut magnitudinea 7,5 si a declansat un tsunami, a precizat purtatorul de cuvant al Agentiei, Sutopo Purwo Nugroho.Autoritatile depun in continuare eforturi…

- Un cutremur de 6,3 grade pe scara Richter s-a produs marți dimineața in insula Sumba din Indonezia, insa autoritațile nu au dat imediat informații cu privire la victimele sau pagubele provocate, au anunțat mai mulți oficial, relateaza site-ul agenției Dpa. Un nou seism puternic a lovit Indonezia, dupa…

- Din cauza lipsei de echipament, autoritatile au dificultati in a ajunge la supravietuitorii care sunt inca prinsi in ruinele cladirilor. Unii supravietuitori au jefuit magazine si au luat mancare, apa si combustibil, spunand ca nu mai au provizii, in timp ce transporturile cu alimente sau cu obiecte…

- Cel putin 30 de persoane au decedat in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 grade, produs vineri, in zona insulei Sulawesi din Indonezia, care a provocat un tsunami, a declarat un oficial din cadrul sistemului sanitar, informeaza agentia Reuters.