CUTREMUR cu magnitudine de moment 5.1 la o adâncime de doar 2 kilometri Un cutremur de intensitate medie s-a produs duminica, 17 martie, in Grecia. Seismul de 5,1 pe scara Richter a afectat partea de sud a țarii și a avut loc la o adancime de 2 kilometri. In zona se afla o localitate cu 1.400 de kilometri, iar la peste 200 de kilometri distanța un oraș vizitat de romani in special vara. Cutremurul s-a produs dupa pranz, iar cea mai apropiata localitate de epicenttru este Ayios Nikolaos, situata la o distanța de 2 kilometri și avand o populație de 1.400 de locuitori. La 72 de kilometri se afla Patra, cu 164.000 de locuitori, iar la 231 kilometri – Zakynthos,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

