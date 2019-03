Cutremur cu magnitudine de 6.3 Cutremur de magnitudinea 6,3 in largul Insulelor indoneziene Moluce



Seismul a avut loc la 147 de kilometri nord-vest de orasul Ternate, la o adancime de 76,5 kilometri.



Un cutremur de magnitudinea 5,4 a fost inregistrat anterior pe Insula indoneziana Sulawesi, la 129 de kilometri sud de orasul Palu, la o adancime de zece kilometri.



Indonezia a fost afectata de o serie de cutremure violente in ultimele luni, intre care doua au provocat tsunami sangeroase, unul in septembrie la Sulawesi, iar altul in decembrie in Stramtoarea Sunda, intre insulele Java si Sumatra.

Sursa articol si foto: rtv.net

