Cutremur cu magnitudine de 5,8. Sunt răniţi şi pagube materiale "Ranitii sunt in prezent internati si li se acorda ingrijiri la spitalele departamentului. In alte parti, cazuri de raniti, majoritatea usor, au fost inregistrate ca urmare a miscarilor de panica cauzate de cutremur", a facut cunoscut sambata seara protectia civila din Haiti intr-un prim comunicat.



Daca autoritatile nationale nu au confirmat deocamdata niciun deces, mai multe media locale au anuntat moartea a cel putin patru persoane.



Fotografii ale unor case cu zidurile prabusite si imobile partial distruse circula pe retele sociale fara ca autenticitatea lor sa poata fi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

