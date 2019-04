Cutremur cu magnitudine de 5,6. A fost resimţit şi în Capitală Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 grade pe scara Richter s-a produs miercuri dimineața in provincia Taitung, situata in sud-estul Taiwanului, au anunțat autoritațile locale, menționand ca nu exista victime sau pagube materiale majore, relateaza Reuters potrivit mediafax



Seismul a fost resimțit puternic și in capitala țarii, Taipei. Cutremurul s-a produs la o adancime de 10 kilometri.



Taiwan, o insula cu guvernare proprie, considerata de China drept teritoriu național, se afla la intersecția a doua placi tectonice și este predispus la cutremure, potrivit stiripesurse.ro.



Cel… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 grade pe scara Richter s-a produs miercuri dimineața in provincia Taitung, situata in sud-estul Taiwanului, au anunțat autoritațile locale, menționand ca nu exista victime sau pagube materiale majore, relateaza Reuters potrivit mediafax Seismul a fost resimțit…

- Un seism de mica adancime cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter s-a produs, sambata, in zona centrala a Greciei, la aproximativ 130 de kilometri vest de Atena, informeaza Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (CSEM). Cutremurul s-a produs la ora 12:46, la adancimea de doar 10 kilometri, iar…

- Val de CUTREMURE in Indonezia. Un cutremur cu magnitudine 4.4 a avut loc in noapte de luni spre marti dupa ce in ultimele zile s-au produs mai multe seisme. Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 5,4 grade pe scara Richter s-a produs duminica pe insula indoneziana Sulawesi, iar un alt cutremur…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 5,4 grade pe scara Richter s-a produs duminica pe insula indoneziana Sulawesi, iar un alt cutremur de magnitudinea 6,3 s-a produs in insulele Moluccas din Indonezia, a anuntat Institutul geologic american, relateaza Reuters.Cutremurul a lovit 129 km…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat vineri, ora 18:46, un cutremur produs in Marea Neagra.Seismul a avut o magnitudine de 3.6 pe scara Richter si s a produs la adancimea de 30 km.Cutremurul s a produs in apropierea orasului Negru Voda, judetul Constanta…

- Un seism de 6,1 pe scara Richter s-a produs sambata, in largul coastelor insulei Sumatra, Indonezia. Cutremurul s-a produs la 10 kilometri adancime, la 166 kilometri sud-est distanta de orasul Muara Siberut. Mii de oameni au trecut prin clipe de panica.

- Taiwanul nu va ceda în fata presiunilor chineze, a declarat joi un purtator de cuvânt prezidential, chemând la sprijin international împotriva unor "actiuni în afara controlului", dupa ce Beijingul a cerut companiilor sa schimbe modul în care se refera la…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri seara, in judetul Vrancea, la o adancime de 76 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).INCDFP anunta ca un cutremur s-a produs miercuri, la ora 19.20,…