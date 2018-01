CUTREMUR cu magnitudine 6.5 la o adâncime de doar 10 kilometri Un cutremur puternic, cu magnitudinea moment de 6,5 grade, s-a produs in ziua de duminica, 28 ianuarie, in Sud-Vestul Africii.





Sursa foto: EMSC





Seismul avut loc la ora 16h03min UTC. Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat la extremitatea Sud-Vestica a placii Africane, pe limita acesteia cu placa Antarctica. Seismul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea de 6,5 grade pe scara bazata pe moment seismic.

Mecanismul de focar a fost de tip decrosare, potrivit EMSC:



… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade sa produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau. Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri. Acesta este al patrulea seism produs in judetul Buzau in ultimele…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade s-a produs, duminica dimineata, in judetul Buzau, fiind al patrulea in ultimele trei zile. Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri.Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora 5:20, la adancimea de 13,5 kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,2 grade pe scara Richter a avut loc, marti, in apropierea coastelor Alaskai, fiind emisa si o avertizare de tsunami, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), informeaza BBC News Online.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs, vineri in judetul Vrancea. Seismul a avut loc la o adancime de 104 kilometri. Este primul cutremur cu magnitudinea peste 3 produs in acest an. Cel mai puternic cutremur inregistrat anul trecut s-a produs in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs, vineri, la ora 16.58, in judetul Vrancea. Seismul a avut loc la o adancime de 104 kilometri.Este primul cutremur cu magnitudinea peste 3 produs in acest an. Cel mai puternic cutremur inregistrat anul trecut s-a produs in 8 februarie, in Vrancea,…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua, conform Agerpres.Seismul s-a produs la ora 15:03 GMT. Epicentrul acestuia a fost determinat…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua.Seismul s-a produs la ora 15:03 GMT. Epicentrul acestuia a fost determinat la o adancime…

- Cutremur in Romania, la doar 7 kilometri adancime, luni seara. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a avut magnitudinea de 2,3 grade. Un nou cutremur de suprafata s-a produs in Romania, mai precis in judetul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara…

- Scolile din orasul portughez Arraiolos au fost evacuate luni, in urma unui seism produs in aceasta regiune, care a avut magnitudinea de 4,9 grade pe scara Richter. Nu au fost raportate victime, persoane accidentate si pagube majore la nivelul infrastructurii. Presa portugheza a anuntat ca…

- Un puternic cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter a lovit duminica dimineata costa de sud a statului Peru, potrivit U.S. Geological Survey ( USGS ) Cutremurul de pamant a avut loc duminica, la ora 09:18 GMT, la o adancime de 12 kilometri. major #earthquake ( #sismo ) shakes Near Coast…

- Un seism cu magnitudinea de 7,3 s-a produs in largul regiunilor de coasta din centrul statului Peru, au anuntat duminica reprezentantii Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (United States Geological Survey - USGS, n.r.), citati de DPA. Cutremurul de pamant s-a produs…

- O serie de cutremure moderate, cu magnitudini de 5-5,5 grade, s-a inregistrat in dimineata zilei de joi, 11 ianuarie, in regiunea muntilor Zagros din zona de granita dintre Iran si Irak. Cel mai puternic eveniment a fost, pana la aceasta ora, primul seism din aceasta secventa, inregistrat…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP.Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adancime de 10 kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP.Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adancime de 10 kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP.Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adancime de 10 kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara în Marea Caraibilor, în largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP. Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adâncime de 10…

- Un seism cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs marti dupa-amiaza în România. Cutremurul a avut loc în judetul Vrancea, la ora 13.02, la o adâncime de 120 de kilometri. Tot marti, s-a mai produs un seism în regiunea Blacanilor, cu…

- Un cutremur moderat, cu magnitudinea moment de 5,5 grade, s-a produs in ziua de 7 ianuarie in zona de granita dintre India si Myanmar. Seismul a avut loc la ora 6h47min UTC (ora locala 12h17min in Estul Indiei). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs luni, la ora 5.31, in Muntenia, judetul Braila, la o adancime de numai 10.4 kilometri, informeaza Mediafax.Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Faurei (2km), Ianca (25km), Pogoanele (34km), Ramnicu Sarat (39km)…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs luni, la ora 5.31, in Muntenia, judetul Braila, la o adancime de numai 10.4 kilometri. Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Faurei (2km), Ianca (25km), Pogoanele (34km), Ramnicu Sarat (39km) si Insuraței (41km).…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,4 s-a produs joi dupa-amiaza in zona de nord-vest a Balcanilor, respectiv in Muntenegru, a anuntat Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la ora 12.46, la o adancime de 10 kilometri, in Muntenegru, ...

- Un cutremur cu magnitudinea 5,4 s-a produs joi dupa-amiaza in zona de nord-vest a Balcanilor, respectiv in Muntenegru, a anunțat Institutul Național pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul - care a avut magnitudinea de 5,4 - s-a produs la ora 12.

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 4,5 grade a avut loc joi in apropiere de orasul San Francisco, in statul american California, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Seismul s-a produs la ora locala 2.39 (12.39, ora Romaniei), la adancimea de doar 13 kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc joi, la ora 01:33, in județul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul s-a produs la o adancime de 127 de kilometri. Citește și: O fosta celebra tenismena anunța unde va da Simona Halep LOVITURA…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, marti dupa-amiaza, la ora 17:18, in judetul Vrancea, la adancimea de 127 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Institutul National pentru Fizica Pamantului a anuntat sambata ca un nou cutremur a avut loc in zona Vrancea. Seismul a fost inregistrat la ora 13:09:42, la o adancime de 95.3km. Cutremurul a fost de 2.6 pe Scara Richter. In Romania, ultimul cutremur cu mai mare de 4 grade a avut loc in 28…

- Un cutremur de magnitudinea 5,2 a lovit joi regiunea Kubandan, in sud-estul Iranului. Deocamdata nu au fost raportate victime sau pagube materiale, transmite AFP. Epicentrul seismului produs la ora locala 20:34 (17:04 GMT) se situeaza la aproximativ 140 kilometri nord de Kerman, conform…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea, la adancimea de 81.6 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.5 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineața in judetul Vrancea la 127.4km, la ora 05:24:22. Reamintim ca Vrancea a fost zguduita de un seism și iero, dar și luni, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). In…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe sacra Richter s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 4.28, in județul Buzau, la 141 km, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). In aceasta luna, in Romania au avut loc 6 cutremure in zona seismica Vrancea…

- Cutremur a avut loc la ora 14h09min UTC (ora locala 17h09min in Iraq). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat in zona de granita dintre Iran si Iraq. Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea de 5,4 grade…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 grade s-a produs luni in vestul Iranului, informeaza media de stat, preluate de Reuters. Potrivit Xinhua, care citeaza Centrul Seismologic din Iran, seismul a avut magnitudinea de 6 grade pe scara Richter si s-a produs la ora locala 17.39 (14.09 GMT).

- Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade s-a produs luni in vestul Iranului, informeaza media de stat.Potrivit Xinhua, care citeaza Centrul Seismologic din Iran, seismul a avut magnitudinea de 6 grade pe scara Richter și s-a produs la ora locala 17.39 (14.09 GMT).

- Un seism puternic cu magnitudinea de 6,6 s-a produs vineri la est-nord-est de insula Yap din Micronezia, în Oceanul Pacific, a anuntat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific (PTWC), informeaza Reuters. Nu a fost emisa însa avertizare de tsunami. Cutremurul, cu…

- Seismul a avut magnitudinea de 4,5 grade si s-a produs la o adancime de 30 de kilometri. Tot duminica, la ora 00:43 s-a produs un cutremur in judetul Vrancea, cu magnitudinea de 2.7 grade. In Romania, ultimul cutremur cu mai mare de 4 grade a avut loc in 28 octombrie, in Judetul Buzau. Seismul a avut…

- Un cutremur major, cu magnitudinea moment de 7,0 grade, s-a produs in ziua de duminica, 19 noiembrie, in regiunea Insulelor Loialitatii-Noua Caledonie din extremitatea Nord-Estica a placii Australiene. Sursa foto: EMSCSeismul a avut loc la ora 22h43min UTC (ora locala 9h43min…

- Cutremurul a avut la ora 15h09min UTC (ora locala 2h09min a zilei de 20 noiembrie in Noua Caledonie). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat in regiunea Ins.Loialitatii din Oceanul Pacific, la extremitatea estica a placii…

- Cutremurul s-a produs la ora locala 06.34 (00.34, ora Romaniei), la adancimea de 10 kilometri. Epicentrul a fost la 21 de kilometri est nord-est de satul Lunang, din Regiunea autonoma chineza Tibet, si la 185 de kilometri nord de orasul Along din India. Deocamdata nu exista informatii…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,2 grade s-a produs, joi, in largul coastei insulei vulcanice Hachijo-jima din Japonia, a anunțat agenția meteorologica naționala, citata de Xinhua, scrie agerpres.ro.

- Cutremur in zona Vrancea, pe 15 noiembrie. Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs in noaptea de marți spre miercuri, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la ora locala 1:11, potrivit Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul…

- Cutremur in județul Buzau, pe 14 noiembrie. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) anunța ca un cutremur de 3,4 pe Richter s-a produs, marti dimineata, in judetul Buzau, conform infp.ro . Seismul a fost inregistrat la ora 8.24, la o adancime de 131,7 kilometri. Un…

- In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Ultimul cutremur cu o astfel de magnitudine, respectiv 4,2, a avut loc in 28 octombrie, in judetul Buzau. Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind…

- Marti dimineata, in judetul Buzau, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter. Seismul a avut loc la ora 8.24, la o adancime de 150 de kilometri. In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Ultimul cutremur cu o astfel de magnitudine, respectiv…

- Un cutremur puternic de 7,2 grade pe scra Richter s-a produs, duminica seara in Irak, la granița cu Iranul. Potrivit seismologilor seismul s-a produs in apropiere de orașul Halabjah situat la frontiera dintre cele doua țari. Magnitudinea inițiala anunțata a fost de 7,4 grade, dar a fost redusa ulterior…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,9 a avut loc sambata dimineata la 32 de kilometri adancime, la 192 kilometri sud-vest de Apia, Samoa (Pacificul de Sud), informeaza Serviciul de prospectare geologica din SUA (USGS), relateaza Reuters.

- Un nou cutremur de suprafata s-a produs pe teritoriul tarii noastre. Potrivit datelor obtinute de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului, seismul a avut loc îast[yi, la ora 11:24, la o adâncime de doar 5 kilometri. Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc joi dimineata, in judetul Vrancea. Potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea 3,1 s-a produs la ora 6:12, la adancimea de 98,8 kilometri. In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Ultimul…

- Seismul s-a produs la o adancime de 98,8 kilometri la ora 6:12, potrivit datelor furnizate de Institutul Național pentru Fizica Pamantului. Luna trecuta, in Romania s-au produs 6 cutremure de peste 3 grade pe Richter, doua dintre acestea avand magnitudinea de 4,2 grade pe Richter. Primul…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 6,3 si 5,7 grade s-au produs marti în interval de câteva minute în insulele Moluce, din estul Indoneziei, relateaza EFE. Al doilea seism, probabil o replica, s-a produs dupa trei minute, la 47 de kilometri adâncime în aceeasi…