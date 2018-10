Cutremur cu magnitudine 5.9. Sunt 17 morţi, conform ultimului bilanţ Noua persoane si-au pierdut viata in orasul de pe litoral Port-de-Paix, cel mai apropiat de epicentru. Comuna Gros-Morne, mai la sud, a inregistrat sapte decese, iar o persoana a murit in orasul Saint-Louis-du-Nord.



"Primele evaluari ale echipelor desfasurate pe teren au mentionat 353 de case distruse si alte 7.430 avariate puternic sau partial", au precizat autoritatile haitiene in raportul lor.



In orasul Pilate, cu aproape 50.000 de locuitori, patru scoli au fost distruse.



