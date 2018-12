Stiri pe aceeasi tema

- Seismul a avut magnitudinea 2,7 pe scara Richter si s-a produs la ora 16.53, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 143 de kilometri, potrivit INCDFP. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Nehoiu (15 kilometri), Covasna (43 kilometri), Intorsura Buzaului (45 kilometri),…

- Un cutremur cu magnitudinea 2.9 pe scara Richter a avut loc, vineri, in Vrancea.Seismul s-a inregistrat la ora 12.33. Adancimea la care s-a produs este de 112 kilometri.In cursul noptii, la ora 3.14, un alt seism, cu magnitudinea 3.7, a avut loc in județul Caraș-Severin, la o…

- Un seism cu magnitudinea de 6,2 grade s-a produs in cursul joi in nordul statului Chile, la 115 kilometri de localitatea Cruz de Machacamarca din Bolivia, si la 118 kilometri de orasul Iquique din Chile, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Un puternic seism s-a produs marti la ora locala 15:14 (02:14 GMT), in centrul Insulei de Nord din Noua Zeelanda, informeaza DPA, citand GeoNet, scrie Agerpres. Cutremurul cu magnitudinea 6,7 a avut epicentrul la o adancime de 207 kilometri, la circa 35 de kilometri sud-vest de Taumarunui.Citeste…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs duminica, la ora 10.03, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 122 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a inregistrat la ora 10.03 in Vrancea la adancimea de 122…

- Un cutremur cu magnitudine 2,9 s-a produs luni dimineata in judetul Galati. Sesimul a avut loc la ora 7:23, la o adancime de 5 kilometri.Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 25 aprilie. Cutremurul a avut magnitudinea 4,6 si s-a inregistrat in apropierea urmatoarelor orase:…

- Un nou cutremur cu magnitudinea 5,2 a fost resimtit marti in Palu, orasul indonezian devastat de seismul si valul tsunami de luna trecuta, provocand panica fara a fi insa inregistrate pagube, a informat un oficial, potrivit dpa preluata de Agerpres. Seismul de marti cu intensitatea 5,2 s-a…

