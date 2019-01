CUTREMUR cu magnitudine 5.7, la o adâncime mai mică de 60 de kilometri Cutremur cu magnitudine 5.7 in Peru, la 350 de Lima, anunta USGS. Seismul s-a produs la o adancime de doar 52 de kilometri, astfel ca a fost resimtit in multe zone. In anul 2019 ne așteapta mai multe cutremure decat in 2018. Specialiști au gasit explicația pentru care numarul seismelor s-a marit in ultimul an și continua sa fie din ce in ce mai mare. Incetinirea periodica a mișcarii de rotație a Pamantului este de vina, dupa parerea specialiștilor de la doua universitați de prestigiu din Statle Unite ale Americii. Concret, numarul mare de cutremure care au avut loc anul trecut se datoreaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Roger Bilham, profesor la University of Colorado in Boulder, și Rebecca Bendick, de la University of Montana in Missoula, au analizat toate seismele mai mari de 7 grade pe Richter, inregistrate din 1900, pana in prezent, și au depistat cinci perioade in care a existat o activitate seismica mult mai…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs, miercuri, in județul Vrancea, la adancimea de 131 de kilometri, arata site-ul INFP. Acesta este cel de-al doilea seism din ultimele 24 de ore. Mișcarea telurica s-a produs la ora locala 15.25. Un alt cutremur, cu o magnitudine ceva mai…

- Un nou cutremur s-a produs, marti (6 noiembrie) seara, in judetul Vrancea, la o adancime de 145 de kilometri, anunta seismologii. Cutremurul a avut magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 145 de kilometri. Seismul a fost inregistrat la ora 21.48, in apropierea oraselor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta seara in zona Vrancea.Potrivit Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP seismul a avut loc la ora 21:48, iar epicentrul a fost localizat la o adancime de 145 km. Sursa foto: infp.ro ...

- România a fost zguduita duminica dimineața de un cutremur puternic, cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter, conform infp.ro. Seismul s-a produs în zona Vrancea și s-a simțit puternic și în Capitala.

- Cutremurul care s-a produs duminica dimineata cu magnitudinea de 5,8 pe scara Richter face parte din activitatea seismica normala a zonei Vrancea si nu asteptam replici, a declarat, duminica dimineata, pentru...

- Cutremurul de 5,8 grade pe scara Richter, care a avut loc duminica dimineata in zona seismica Vrancea, a durat circa 20 de secunde, nu a avut replica si s-a resimtit mai intens in zonele indepartate de epicentru, potrivit inginerului Ioan Verdes de la Observatorul Seismologic de la Vrincioaia.

- Un cutremur puternic a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Romania. Potrivit Institutului Național pentru Fizica a Pamantului, cutremurul, care s-a produs la ora 03.38, a avut magnitudinea de 5,8 grade Richter. Seismul a fost resimțit puternic și in Capitala.