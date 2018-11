Potrivit U.S. Geological Survey, seismul s-a produs la 64 de km de regiunea Pomio. Regiunea a fost lovita de un cutremur cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter luna trecuta, fara a provoca pagube majore.

Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter a avut loc, in acest an, in Papua Noua Guinee, a anuntat Institutul american de Geofizica, potrivit site-ului agentiei de presa Reuters.

Seismele sunt frecvente in Papua Noua Guinee, care se afla pe ”centura de foc” a Pacificului, unde se intalnesc mai multe placi tehtonice, activitatea seismica din regiune fiind…