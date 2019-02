Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 6,6 magnitudine s-a produs vineri in Mexic, potrivit Serviciului Seismologic Mexica.Cutremurul a avut loc la ora locala 10.14 (16.14 GMT), la 40 de kilometri sud-est de orașul Ciudad Hidalgo, din statul Chiapas.

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,3 pe Richter a avut loc, joi, in Mexic. Pentru moment, nu au fost anunțate victime sau pagube materiale. In septembrie anul trecut au murit 471 persoane in trei seisme consecutive - in zilele de 7, 19 si 23 ale lunii - in cea mai mare catastrofa naturala survenita…

- Cutremur cu magnitudinea de aproximativ 4,3 a avut loc miercuri, la ora 13.36, in zona Vrancea, potrivit reprezentanților Institutului pentru Fizica Pamantului.Conform Institutului pentru Fizica Pamantului, seismul din județul Vrancea a avut magnitudinea 4,3 și s-a produs la o adancime de 150 de kilometri.…

- La finalul lunii noiembrie, Alaska a fost lovita de un puternic cutremur de 7 grade, lasand urme adanci pe șosele. Imaginile care au facut inconjurul lumii aratau niște drumuri grav avariate de mișcarile seismice, iar nimeni nu dadea vreo șansa repararii lor rapide. Insa, in doar patru zile, autoritațile…

- Cutremurul s-a produs la 63 de kilometri adancime, epicentrul acestuia fiind localuzat la 23 de kilometri de orașul Playas, din sud-vestul țarii, informeaza Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). In acest moment nu exista informații cu privire la eventuale victime sau…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistat astazi, ora 15:47, un cutremur produs in Regiunea Balcanilor Muntenegru .Cutremurul cu magnitudinea de 4.6 pe scara Richter s a produs la adancimea de 10 km. ...