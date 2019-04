Un cutremur moderat, cu magnitudinea moment de 5,3 grade, s-a produs in regiunea Insulelor Nicobar din Nord-Estul Oceanului Indian.







Sursa foto: EMSCSeismul a avut loc la ora 16h12min UTC (ora locala 23h12min in). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat in regiunea insulelor indiene Nicobar, in Nord-Estul Oceanului Indian. In aceeasi zona, o serie de mai multe cutremure moderate, cu magnitudini de pana la 5,5, s-a inregistrat in perioada 31 martie-1 aprilie.