Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter s-a produs joi in sudul statului California, afectand regiunea orasului Los Angeles, a anuntat Institutul american de Geofizica (USGS), relateaza site-ul agentiei Bloomberg si cotidianul USA Today.

- In urma cutremurului nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale imediate in urma seismului care s-a produs la o adancime de 61 kilometri, la circa 128 kilometri est de Davao, principalul oras de pe insula, informeaza agentia Reuters. Institutul de vulcanologie si seismologie din…

- Cutremur cu magnitudinea de aproape 5 la o adancime de doar 2 km. S-a simtit puternic, au cazut obiecte din case USGS anunta un cutremur cu magnitudine de aproape 5 in Franta. Mai aproape de Romania, duminica noapte s-a inregistrat un seism cu magnitudine 3,8 in Balcani. Un cutremur de 4.7 grade grade…

- Cel mai puternic seism inregistrat in 2018 in Romania s-a produs duminica, 4 ianuarie, la ora 15.15, in județul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 3,9 pe scara Richter a fost inregistrat in zona seismica Vrancea.Seismul s-a inregistrat la ora 15.15, la o adancime de 150 de kilometri. De obicei,…

- Cutremur in Romania, la doar 7 kilometri adancime, luni seara. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a avut magnitudinea de 2,3 grade. Un nou cutremur de suprafata s-a produs in Romania, mai precis in judetul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara…

- O serie de cutremure moderate, cu magnitudini de 5-5,5 grade, s-a inregistrat in dimineata zilei de joi, 11 ianuarie, in regiunea muntilor Zagros din zona de granita dintre Iran si Irak. Cel mai puternic eveniment a fost, pana la aceasta ora, primul seism din aceasta secventa, inregistrat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs luni dimineața, la ora 5.31, in județul Braila. Seismul a avut loc la o adancime foarte mica, de doar 10,4 km, conform Institutului Național pentru Fizica Pamantului (INFP). De la inceputul anului s-au produs alte trei cutremure de…