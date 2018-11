CUTREMUR cu magnitudine 5.3. "Am fost trezită din somn, mi-e cam frică, toată camera se mişca" Cutremur 5.3 grade pe Richter. Un nou cutremur a avut loc la 89 de kilometri la sud de Bali, Indonezia. Deși seismul a fost resimțit chiar si de turiștii aflați in vacanța in faimoasa regiune tropicala, autoritațile au declarat ca nu exista riscul real al unui tsunami. Cutremur 5.3 grade pe Richter. Nu au fost semnalate victime sau cladiri avaraiate pana la aceasta ora, din cauza undelor de șoc. „Am fost trezita din somn de un cutremur in Bali, mi-e cam frica, deoarece toata camera se mișca. Suntem pe o plaja din Sanur", a declarat o femeie, conform DailyMail. In vara acestui… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3.6 grade pe scara Richter s-a produs, joi dimineața, in judetul Vrancea, la o adancime de 70 de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Potrivit INCDFP, un cutremur cu magnitudinea 3,6 grade pe scara Richter…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta noapte in Romania, potrivit datelor publicate de Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul a avut loc in judetul Buzau, zona seismica Vrancea,...

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta noapte in Romania, potrivit datelor publicate de Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul a avut loc in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime ...

- Inca un cutremur a avut loc in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, duminica dimineata, dupa seismul de mare intensitate, cu magnitudinea de 5,8 grade. Ultimul a avut magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter si s-a produs la ora 05.48, la adancimea de 148 de kilometri.

- Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit, duminica dimineata, seismul produs in Romania la magnitudinea de 5,8 pe scara Richter. Cutremurul a avut loc in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime de 150 de kilometri.

- Un cutremur cu o magnitudine de 5,8 s-a produs duminica dimineața in Vrancea, la ora 03:38. Seismul a avut epicentrul in Vrancea, dar s-a simțit puternic la București și in alte orașe din țara. Conform primelor estimari oferite de Insititul Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut o magnitudine…

- Un cutremur de 6,3 grade pe scara Richter s-a produs marți dimineața in insula Sumba din Indonezia, insa autoritațile nu au dat imediat informații cu privire la victimele sau pagubele provocate, au anunțat mai mulți oficial, relateaza site-ul agenției Dpa. Un nou seism puternic a lovit Indonezia, dupa…

- Doua cutremure s-au produs in ultimele 10 ore in judetul Buzau, cel mai mare dintre acestea, ca magnitudine, avand 3,1 grade pe scara Richter, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Sesimul de 3,1 grade a avut loc la ora 23.06, la o adancime de 116 kilometri, orasele…