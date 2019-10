Stiri pe aceeasi tema

- Update: opt oameni au murit, inclusiv trei copii, potrivit celor mai recente informatii Seismul a fost resimtit intr-o zona din nord-estul tarii si, potrivit USGS acesta a fost simtit puternic. Magnitudinea inregistrata a fost de 5,8, potrivit USGS. Seismul s-a produs la ora…

- Un cutremur de 5,5 magnitudine s-a produs, vineri, in nord-estul Filipinelor, fiind resimțit inclusiv in capitala Manila, informeaza Agerpres, care citeaza DPA. Epicentrul seismului a fost localizat in nord-estul orasului Burdeos, la 110 kilometri est de capitala filipineza.

- Cutremurul s-a produs miercuri, la ora locala 11:13, la adancimea de doar 8 kilometri. Epicentrul seismului a fost la 7 de kilometri sud-est de localitatea Nea Makri și 30 de kilometri est de capitala tarii, Atena. Martori oculari au declarat ca seismul s-a simțit și la Atena, insa nu au fost…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,8 grade s-a produs, joi, in sud-vestul Turciei, anunta Institutul american de geofizica (USGS) preluat de mediafax.Vezi și: CUTREMUR IN POLITICA: Liviu Dragnea a cerut instanței anularea alegerii noii conduceri a PSD / EXCLUSIV Seismul s-a…

- Seismul de 5,3 grade s-a produs la ora locala 14.13 (14.13, ora Romaniei), la adancimea de doar zece kilometri. Epicentrul a fost in zona Magoula (Attica), la cativa kilometri de centrul orasului Atena. Potrivit Centrului Seismologic Euromediteranean, cutremurul s-a produs la adancimea de 13 kilometri…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,3 grade a avut loc vineri in zona orasului grec Atena, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Seismul s-a produs la o adancime de 13 km. Acesta a fost inregistrat la 24 de km distanta de Atena.Seismul s-a sismtit destul de tare,…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 6,9 grade s-a produs duminica seara in Indonezia, anunta Instututul american de geofizica (USGS), potrivit Mediafax.Cutremurul a avut loc duminica la ora 22.08 (18.08, ora Romaniei), la adancimea de doar 25 de kilometri. Epicentrul…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, în statul american California, la doar o zi dupa un cel mai puternic seism înregistrat în regiune în ultimii 25 de ani, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS), scrie Reuters.Cutremurul a…