- CUTREMUR puternic in Romania. Este cel mai mare din acest an. Vezi unde s-a simtit cel mai tare INFP anunta un cutremur cu magnitudine de peste 4 in Romania. Acesta este al treilea cutremur produs in luna aceasta, celelalte doua avand magnitudini de 2, respectiv 2,3 pe scara Richter. Un cutremur cu…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richer a avut loc in urma cu puțin timp in țara noastra. Seismul s-a produs in zona Vrancea, la o adancime de 140 de kilometri. Cutremurul a avut loc in jurul orei 14:52. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de III grad(e) Mercalli, potrivit…

- Cutremur, in Romania, joi dimineata. Seismul a avut loc in judetul Buzau si s-a produs la o adancime de 134 de kilometri. De asemenea, cutremurul a inregistrat magnitudinea de 3,4. Cutremurul are loc la doar doua zile dupa ce un alt seism s-a produs in judetul Buzau, pe data de 20 august, si a inregistrat…

- Cutremur cu magnitudinea serioasa, miercuri seara, in Romania. Seismul s-a produs la ora 20.17 si a avut loc in judetul Vrancea. Cutremurul a avut magnitudinea 3,8 si s-a produs la o adancime de 138 de kilometri.

- Un seism cu magnitudinea de 3,0 pe scara Richter s-a produs vineri spre sambata noaptea in judetul Buzau, la adancimea de 110 kilometri, informeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Pe data de 10 august la ora 03:37:02 (ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea,…

- Trei cutremure au avut loc in Romania in mai putin de sase ore, informeaza Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul a fost inregistrat la ora 00.05, in județul Vrancea, la adancimea de 70 kilometri. magnitudinea inregistrata a fost de 4,1 pe scara Richter. Un alt…

- Un seism cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter s-a produs luni spre marți noaptea in județul Buzau, la adancimea de 107 kilometri, la doar cateva ore dupa un cutremur de 4,1 grade pe scara Richter in județul Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Citește…

- Doua cutremure au fost inregistrate astazi in Romania la interval de doar cateva ore. Primul a avut loc in județul Buzau, la ora 03:51:16 cu magnitudinea de 3 grade și s-a produs la o adancime de 126 de kilometri. Al doilea cutremur, cu maginitudine de 3.5 grade, s-a produs in județul Vrancea,…