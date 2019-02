Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,0 s-a produs sambata la 98 km nord-est de orasul Ternate, in insulele Moluccas din Indonezia, potrivit Institutului Geologic din Statelor Unite, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Momentan nu exista informatii legate de eventuale pagube materiale sau victime.…

- Un cutremur de mare adancime, cu magnitudinea 7,5, a zguduit Ecuador, vineri, la ora 5:17 a.m. (10:17 GMT), conform Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS) si Centrului Retelei pentru Seisme din China (CENC)

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs vineri la est de Filipine, au anuntat specialistii de la Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), potrivit carora nu au fost raportate victime si pagube materiale, informeaza Reuters. Acest cutremur de pamant s-a produs la adancimea…

- La sfarsitul anului trecut, un cutremur puternic, cu magnitudine 7, a afectat Indonezia si Filipine. Un tsunami cauzat de surparea unei parti a craterului Vulcanului Anak Krakatoa in ocean s-a soldat cu cel putin 430 de morti si peste 1.400 de raniti, dupa ce valuri de peste cinci metri inaltime…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,3 pe scara Richter s-a produs joi la 88 kilometri vest-sud-vest de localitatea Nikolskoye, in zona peninsulei Kamceatka din Orientul Indepartat Rus, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.Epicentrul seismului, a…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 s-a produs in vestul Iranului duminica, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), iar mass media de stat irakiene au transmis ca seismul s-a simtit si in capitala Irakului, Bagdad, si in alte provincii, relateaza Reuters preluata de…