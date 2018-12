Cutremur cu magnitudine 4,8 în Sicilia, ca urmare a erupţiei vulcanului Etna Unele cladiri au fost afectate, iar localitatile din apropiere vulcanului, care a erupt luni, au fost acoperite cu cenusa. De asemenea zborurile de pe aeroportul din Catania si avand ca destinatie Catania au fost intrerupte temporar. Cutremurul s-a produs miercuri, la ora locala 03:19, in apropierea municipalitatii Viagrande. Imagini ale cladirilor avariate au fost postate pe retelele sociale. Conform presei italiene, cutremurul a provocat panica printre localnici, multi dintre ei iesind pe strazi. SEismul s-a simtit si in Catania, care are peste 300.000 de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

