Cutremur cu magnitudine 4.8 in Grecia. Potrivit USGS, seismul s-a produs la o adancime de 40 de kilometri, la circa 100 de kilometri de Rhodos. Cutremurul a fost resimtit si in Turcia, la Izmir.

Un seism de suprafata cu magnitudinea de 6,8 grade s-a produs in luna octombrie in Marea Ionica, in largul coastelor de sud-vest ale Greciei, in apropierea insulei Zakynthos, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

Seismul de 6,8 grade a fost precedat si succedat de o serie de cutremure cu magnitudini cuprinse intre 4 si 5 grade.

Potrivit EMSC, cutremurul din octombrie…