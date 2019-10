Cutremur cu magnitudine 4.7, urmat de replici Un cutremur puternic, cu magnitudinea 4.7, s-a produs in Indonezia și a fost urmat de mai multe replici mai mici. Deocamdata, autoritațile nu au anunțat daca se inregistreaza victime sau pagube materiale Indonezia, un arhipelag de 17.000 de insule, s-a format prin convergenta a trei mari placi tectonice - indo-pacifica, australiana si euroasiatica - intr-o regiune care face parte din Centura de Foc a Pacificului, cea mai activa zona seismica din lume. De asemenea, in arhipelag exista peste 100 de vulcani. Tsunamiul din 2004, care a ucis 220.000 de persoane in regiunea Oceanului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

