- Fotbalistul echipei NK Marsonia, Bruno Boban, a incetat din viata, sambata, dupa ce a fost lovit puternic in piept cu mingea, la un meci din liga a treia croata, relateaza presa internationala.

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile (ninsoare și temperaturi sub 0 grade), Primaria Muncipiului Iași a decis sa anuleze seria de evenimente reunite sub egida „Ora Pamantului” in data de 24 martie 2018. Programul inițial includea manifestarea „Conecteaza-te la Terra” (promovarea mersului pe bicicleta…

- In Italia, ninge fara incetare, iar cele mai importante orase par ingropate in zapada. Ciclonul mica bestie din est face ravagii in mai multe orase din tara.Ninsorile abundente au dat peste cap si traficul rutier si feroviar. Iar autoritatile fac cu greu fata situatiei.

- Donald Trump si-a laudat, la Casa Alba, ”marea prietenie” cu tanarul print mostenitor saudit Mohammad bin Salman, fara sa evoce vreun moment, in fata camerelor de luat imagini, puncte de frictiune cu regatul sunnit din Yemen si pana in Qatar, relateaza AFP, conform news,ro.”Relatia nu a fost…

- „Am simtit ca am jucat în deplasare. Si publicul, si arbitrii, si toata lumea au fost de partea Stelei. Ma asteptam sa fie mai multi fani ai CFR-ului. Vad ca fanii Stelei domina România si publicul din toata tara… Poate la urmatorul meci vor fi mai multi suporteri ai CFR-ului,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata dupa-amiaza atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic pentru zona de munte a judetelor Prahova, Arges, Dambovita, Brasov, Sibiu, Valcea si Gorj, valabile pana la ora 23:30. Potrivit meteorologilor, in judetele Prahova, Arges si Dambovita,…

- Cutremur cu magnitudine 4.9 in Papua Noua Guinee, tara lovita din greu de seisme in ultima perioada. Cutremurul, produs la o adancime de doar 50 de kilometri, s-a simtit puternic. Cutremur puternic in Romania. Marturii pe Facebook: Puternic la etajul 7. Am crezut ca m-a lovit cineva... dar eram…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a transmis ca astazi, la ora 12:24:49 ora Romaniei s a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 4.6 pe scara Richter, la adancimea de 140km.Potrivit specialistilor, intensitatea cutremurului…

- Un cutremur puternic s-a produs miercuri in zona Vrancea, anunta INFP. Cel mai puternic seism din acest an a avut magnitudinea 3,9 si s-a produs in 4 februarie in judetul Buzau. "Voi ați simțit vreun cutremur acum? A fost pe verticala, tocmai ma aplecam sa ma incalț și am crezut ca am…

- Sudul și Centrul Americii domineaza lista cu cele mai violente orașe de pe pamant, SUA și Africa de Sud aparand și ele in top. Los Cabos, in Mexic, a fost numit cel mai violent oraș din lume, potrivit unui nou raport.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Alba, Alina Marescu, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca incendiul a izbucnit intr-un salon de pe Sectia ATI a Spitalului Judetean Alba, iar pentru stingerea acestuia au fost mobilizate doua autospeciale de pompieri, o autospeciala…

- Operatiunile de salvare au fost complicate de gradul ridicat de izolare al zonelor afectate de seismul cu magnitudinea de 7,5 care s-a produs pe 26 februarie, la o distanta de 90 de kilometri fata de Porgera, o localitate aflata in provincia Enga.Numeroase drumuri si cai de acces au fost…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a declarat luni ca il va sustine pe Liviu Dragnea pentru un nou mandat de presedinte al PSD, fiind cel mai puternic presedinte din istoria partidului. Acesta a mai adaugat ca de la preluarea conducerii de catre Dragnea, „PSD a castigat aproape toate bataliile”.…

- Aeroportul din orasul elvetian Geneva a fost inchis, joi, din cauza ninsorii si a vantului puternic, pe fondul temperaturilor extrem de scazute inregistrate in mai multe parti ale Europei in ultimele zile, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,…

- Cutremur de suprafata de 3,2 grade, produs in Marea BritanieUn cutremur de suprafata de 3,2 grade s-a produs miercuri in centrul Marii Britanii, fiind simtit puternic in regiunea Cumbria, anunta Institutul britanic de geofizica. Seismul a avut loc la ora 7.33 (9.33, ora Romaniei),…

- Compania Airbus a efectuat recent, in Singapore, primul test al dronei sale autonome pentru livrarea pachetelor de mici dimensiuni. In acest domeniu, Airbus se afla intr-o competitie acerba cu Amazon, Google, Walmart si Boeing, care isi dezvolta propriile drone de livrare autonome.

- Un cutremur de suprafata de 3,2 grade s-a produs miercuri in centrul Marii Britanii, fiind simtit puternic in regiunea Cumbria, anunta Institutul britanic de geofizica. Seismul a avut loc la ora 7.33 (9.33, ora Romaniei), la adancimea de doar patru kilometri. Epicentrul a fost in zona…

- Desi comunicatiile telefonice au fost in cea mai mare parte intrerupte, publicatia PNG Post Courier il citeaza pe administratorul provinciei Hela, William Bando, care a declarat ca cel putin 13 persoane au murit in capitala provinciei Southern Highlands, Mendi, in timp ce alte 18 persoane si-au pierdut…

- La aceasta ora, in județul Buzau a inceput sa ninga, iar vantul sufla cu putere, viscolind ninsoarea. Utilajele de deszapezire se afla in teren, iar autoritațile sunt pregatite pentru intervenție. Pana in aceasta seara, Buzaul s-a confruntat doar cu vantul puternic și cu gerul aprig. Ninsoare abatuta…

- CUTREMUR PUTERNIC in apropiere de granita cu Romania. A fost resimtit in mai multe tari Un seism cu magnitudinea de 4.8 pe Richeter s-a produs in Bulgaria, tara vecina cu Romania, la 17 kilometri de Plovdiv. Initial, magnitudinea seismului a fost anuntata ca fiind de 4.8 pe Richter, iar epicentrul…

- Adolescenta a adresat o rugaminte sfașietoare catre instanța, dorindu-și sa fie lasata sa moara dupa ce boala misterioasa de care sufera o face sa spuna ca nu mai poate suporta sa traiasca in propriul trup.

- Au fost proteste mute, sincronizate, sambata, in trei orașe importante ale țarii, la miezul zilei. Așa cum se intampla de doua luni deja la Sibiu, oamenii s-au adunat și la Cluj Napoca și la Iași.

- Forța naturii este nebanuita! Mai multe masini au fost avariate in orasul Focsani, miercuri seara, dupa ce opt copaci s-au prabusit din cauza vantului si a zapezii, fiind nevoie de interventia pompierilor.

- Cutremur cu magnitudinea de aproape 5 la o adancime de doar 2 km. S-a simtit puternic, au cazut obiecte din case USGS anunta un cutremur cu magnitudine de aproape 5 in Franta. Mai aproape de Romania, duminica noapte s-a inregistrat un seism cu magnitudine 3,8 in Balcani. Un cutremur de 4.7 grade grade…

- Un cutremur de 4.7 grade grade pe scara Richter s-a produs in urma cu puțin timp in Franța in apropiere de localitatea Chataigneraie. Adancimea cutremurului a avut loc la 2km. Martorii sustin ca acesta s-a simtit puternic, ca au cazut obiecte din case. Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in urma cu putin timp o informare de intensificari ale vantului si precipitatii predominant sub forma de ninsoare, moderate cantitativ. Avertizarea va intra in vigoare maine dimineata, la ora 6.00 si va fi valabila ...

- Operatiunile de cautare a supravietuitorilor au continuat, miercuri, in Taiwan dupa cutremurul cu magnitudinea 6 care s-a produs in largul coastei estice a tarii si in urma caruia cel putin patru persoane si-au pierdut viata iar alte 225 au fost ranite, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Andra și Mihaela Radulescu se vor lupta in ținute care mai de care mai elegante și extravagante in nou sezon Romanii au talent, care va incepe la PRO TV pe 16 februarie. Cele doua grații feminine din juriul show-ului și-au ales ținute din stiluri diferite, dar la fel de elegante. Daca Andra are in…

- Cel mai puternic seism inregistrat in 2018 in Romania s-a produs duminica, 4 ianuarie, la ora 15.15, in județul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 3,9 pe scara Richter a fost inregistrat in zona seismica Vrancea.Seismul s-a inregistrat la ora 15.15, la o adancime de 150 de kilometri. De obicei,…

- Majoritatea regiunilor tarii sunt, sambata, pana la ora 20.00, sub incidenta unei informari a meteorologilor care au prognozat vant si ploi ce vor cumula 20 de litri pe metru patrat. Pentru zon...

- Peste 600 de turisti au ramas blocati in regiunea Haast din Noua Zeelanda, vineri, din cauza unei furtuni puternice, iar cateva drumuri din tara au fost distruse si mai multe locuinte au ramas fara energie electrica, relateaza site-ul Radio New Zealand.

- Incendiu la Mogosani, Bobu. A intervenit un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu și unul din cadrul SVSU, iar focul a fost lichidat imediat, neexistand pericolul de a se extinde in apropierea caselor, desi localnicilor le era teama de acest lucru pana la aparitia pompierilor. FOTO…

- Deputatul Victor Ponta a precizat marti ca nu s-a mai intamplat ca toate deciziile in PSD sa fie luate de un singur om, sustinand ca presedintele social-democrat Liviu Dragnea este cel mai puternic om politic de la presedintele comunist Nicolae Ceausescu...

- In ciuda ninsorii puternice, cateva mii de oameni protesteaza in Piata Universitatii impotriva modificarii legilor justitiei. Manifestații sunt și in orașe precum Cluj, Timișoara, Sibiu sau Botoșani.

- Din cauza vantului puternic au inceput sa cada jardinierele cu flori amplasate la parcarea verde de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Potrivit unor martori acestea reprezinta un real pericol pentru oamenii care trec prin zona, dar si pentru taxiuri si autoturisme. ...

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD PORTOCALIU - Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 18 - 18 ianuarie, ora 20.00. Fenomene și regiuni vizate: vant puternic, viscol, zapada troienita in Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbura.

- Sa ma ierți, Eminescu. Nu am putut sa invaț pe dinafara macar cateva dintre poeziile scrise de tine. Nici nu am citit multe. Dar ți-am simțit valoarea imediat, deși eram doar un copil… Ți-am simțit universul, am simțit ca aparții acestuia. Te-am așezat undeva, foarte sus, unde te puteam atinge doar…

- Cutremur puternic in Peru. Cel puțin doi oameni au murit, iar alți 20 au fost raniți in urma seismului cu magnitudinea de 7,2. Totodata, cel puțin 17 persoane sunt date disparute. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 40 de kilometri de orasul Acari.

- Emanuel Gyenes a pornit astazi in partea a doua a editiei 2018 a Raliului Dakar si ocupa locul 30 in clasamentul general, cu opt etape inainte de finis. Daca in primele cinci zile ale raliului s-a concurat in desertul Atacama si concurentii au avut de furca cu nisipul foarte fin si temperaturile…

- Cutremur cu magnitudine 4 la granita dintre Iran si Irak s-a produs duminica, anunta USGS. Anul trecut, un cutremur de 7,3 la granita dintre Iran si Irak s+a soldat cu peste 400 de morți. O serie de cutremure moderate, cu magnitudini de 5-5,5 grade, s-a inregistrat si in dimineata zilei…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs sambata in Oceanul Pacific, la circa 158 de kilometri sud-est de Insulele Solomon, a informat Institutul american de geofizica (USGS) citat de Xinhua si Reuters. Epicentrul seismului care a avut loc in jurul orei locale 22:30 a fost stabilit la…

- Incendiu puternic in Capitala! Incendiul a izbucnit la etajul 3 al unui bloc din cartierul Dorobanti, pe strada Radu Beller. Potrivit ISU Bucuresti, flacarile au cuprins cu repeziciune apartamentele, fiind vizibile din exteriorul cladirii, fum gros fiind degajat si pe casa scarii.Se actioneaza…

- O tigara aprinsa aruncata la intamplare a fost pe cale sa distruga in intregime gospodaria unei familii din satul Bradatel, comuna Horodniceni. Incendiul izbucnit la un depozit de furaje a fost observat sambata, in jurul orei 15.00. Imediat s-a dat alarma si s-a cerut ajutorul pompierilor. La fata ...

- Cutremur cu magnitudine 4.7 in Japonia, anunta USGS. Autoritatile nu au emis o alerta de tsunami. Seismul s-a produs la 101 km de Tokyo. Nu exista informatii privind eventuale pagube sau victime.

- Zece municipii și trei orașe din R. Moldova au aplicat deja pentru suportul de crestere si dezvoltare locala, oferit in cadrul unui proiect de revitalizare urbana pentru anii 2017–2019, sustinut de Guvernul Poloniei. Dintre toti solicitantii, in cadrul unui concurs, se planifica selectarea a aproximativ 10…

- O fotografie publicata recent de NASA a devenit rapid virala pe rețelele de socializare.Naveta OSIRIS-REx trimisa de NASA sa cerceteze un asteroid care se apropie de Terra, a trimis o fotografie uluitoare cu Pamantul de la o distanța de peste 5 milioane kilometri, scrie Realitatea.net.

- Un puternic incendiu a izbucnit aseara la Curtea de Arges, in zona coloniei de unguri. Mai multe baraci au fost cuprinse de flacari, misiunea pompierilor fiind una foarte grea. Zece persoane au fugit din calea flacarilor, noua adulti si un copil. Dupa o interventie ce a durat mai bine de doua ore,…

- In secolul 21, cind imbolnavirile de cancer cresc in ritm rapid, nevoia de tratament alternativ devine din ce in ce mai importanta. Acum se fac multe cercetari pentru combaterea cancerului. Dr. Marty Pagel, cercetator in cadrul Centrului Oncologic al Universitații din Arizona, testeaza efectele bicarbonatului…