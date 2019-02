Cutremur cu magnitudine 4.6. S-a simţit în capitală Cutremur cu magnitudine 4.6 in Chile. Seismul s-a produs la o adancime de 40 de kilometri si s-a simtit si in capitala Santiago de Chile, desi aceasta s-a aflat la peste 400 km de epicentrul seismului. „Fosa Peru-Chile este o zona care are parte des de cutremure mari”, a informat USGS, precizand ca au avut loc alte 15 cutremure cu adancimi intermediare pe o raza de 500 km de la epicentru in ultimii 100 de ani. In fiecare an, cateva mii de oameni isi pierd viata intr-un cutremur in intreaga lume. Desi multi oameni asociaza cutremurele cu catastrofele si cred ca un seism produce… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

