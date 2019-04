Cutremur cu magnitudine 4.4. S-a simţit puternic în multe oraşe USGS anunta un cutremur cu magnitudine 4.4 in Mexic. Seismul, potrivit aceleiasi surse, s-a produs la o adancime de doar 40 de kilometri si s-a simtit in multe orase. Recent, un lant de cel putin 42 de miscari telurice cu magnitudinea de intre 1,9 si 4,4 pe Richter s-au inregistrat joi pe costa de sud a statului mexican Oaxaca, potrivit Serviciului Seismologic National (SSN) preluat de www.EFE.es șiAgerpres.ro Este vorba de "un roi de cutremure": seisme de suprafata de magnitudine redusa care se produc intr-o zona precisa la un interval relativ scurt de timp.



SSN a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de joi spre vineri in zona Insulelor Kurile din Rusia, la sud-est de Peninsula Kamchatka, au transmis reprezentanții Institutul american de geofizica (USGS), relateaza Reuters, preluat de mediafaxVezi și: SCANDAL…

- Seria de cutremure s-a produs in interval de cinci ore intre 05:31 si 10:30 (11:31 si 16:30 GMT) in apropiere de Huatulco, pe tarmul statului Oaxaca, semnaleaza SMN intr-un comunicat.Este vorba de "un roi de cutremure": seisme de suprafata de magnitudine redusa care se produc intr-o zona…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat marti, ora 16:06, un cutremur produs in Oltenia, judetul Gorj. Seismul a avut o magnitudine de 2.6 pe scara Richter si s a produs la adancimea de 5 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Uricani…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat vineri, ora 18:46, un cutremur produs in Marea Neagra.Seismul a avut o magnitudine de 3.6 pe scara Richter si s a produs la adancimea de 30 km.Cutremurul s a produs in apropierea orasului Negru Voda, judetul Constanta…

- Cutremur neobișnuit in Romania.Vezi unde s-a produs Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter a avut loc sambata, in Romania. Seismul s-a produs in judetul Arad, la o adancime de 17 km, la ora 15.52. Precedentul cutremur din tara noastra avusese loc joi, in judetul Vrancea, cu o magnitudine…

- Cutremur in Panama cu magnitudine 4.8 la o adancime foarte mica, anunta USGS. In Panama, autoritatile au transmis ca seismul s-a simtit puternic in provinciile Chiriqui si Bocas del Toro, aflate la frontiera cu Costa Rica, insa pana in acest moment nu s-au semnalat pagube semnificative ori victime.…

- Cutremurul s-a produs la ora locala 10:33 la o adancime de 94 de kilometri, potrivit Centrului National de Seismologie (CNS) al Universitatii Autonome din Santo Domingo (UASD). Seismul a fost resimtit in mai multe zone ale tarii, inclusiv in capitala Santo Domingo, potrivit postarilor internautilor.…

- Un cutremur a avut loc, marti, in județul Covasna, magnitudinea fiind estimata la 3.8 pe scara Richter.Sesismul s-a inregistrat la ora 11.48, la o adancime de 170 kilometri. Un alt cutremur s-a inregistrat in cursul diminetii, in Buzau, avand o magnitudine de 2.6 pe scara Richter. …