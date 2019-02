CUTREMUR cu magnitudine 4.4 la o adâncime de doar 8 kilometri. S-a simţit puternic Cutremur cu magnitudine 4.4 la o adancime de doar 8 kilomteri, in regiunea Guererro din Mexic. Tot in aceasta luna, un cutremur cu magnitudine 6.6 a provocat panica prinrte locuitorii din Ciudad de Mexico. Fenomenul natural a avut loc in statul Chiapas, aproape de granita cu Guatemala. Cutremurul a fost resimtit, de asemenea, in capitala Ciudad de Mexico, unde cladirile inalte s-au cutremurat. Im urma cutremurului mai multe cladiri din Ciudad de Mexico au fost evacuate, anunta agentia de presa spaniola EFE. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Seismul s-a produs la o adancime de doar 8 kilometri, pe coasta vestica a Turciei, la 148 de kilometri de orașul Izmir, care are cu o populație de peste 2.5 milioane de oameni. Peste 300 de oameni au postat deja pe contul de socializare al sistemului de monitorizare a cutremurelor și susțin…

- Un cutremur de 6,6 pe scara Richter s-a produs vineri in Mexic, langa granița sudica cu Guatemala. Seismul s-a produs langa coasta statului Chiapas, in apropierea graniței cu Guatemala. Acesta a fost resimțit, de asemenea, in capitala Ciudad de Mexico. Acolo, mai multe cladiri au fost vazute clatinandu-se,…

- Cutremur dupa cutremur in Indonezia, Potrivit USGS, seismul a avut magnitudine 4.8 si s-a produs la o adancime de doar 22 de kilometri. Un cutremur puternic, de magnitudine 6, s-a produs la mica adancime, sambata, zguduind provincia Sumatra de Vest, din vestul Indoneziei. Seismul a…

- CUTREMUR de 6,6 magnitudine in urma cu puțin timp: Vezi unde a fost RESIMȚIT DIN PLIN Un cutremur de 6,6 magnitudine s-a produs in Mexic, potrivit Serviciului Seismologic Mexica, citat de express.co.uk . Cutremurul a avut loc la ora locala 10.14 (16.14 GMT), la 40 de kilometri sud-est de orașul Ciudad…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs vineri in statul Chiapas din sudul Mexicului, cutremurul fiind resimtit pana in El Salvador, a informat Serviciul de prospectare geologica al SUA (USGS), citat de Reuters. Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 68 de kilometri, in apropierea coastei…

- Cutremur cu magnitudine 5.2 in Tonga, anunta USGS. Seismul s-a produs la o adancime relativ mica, 80 de kilometri, si s-a resimtit bine. Nu au fost raportate pagube materiale in urma cutremurului produs intr-o regiune afectata deseori de miscari telurice. Situat la o distanta de 2.000…

- Institutul american a anunțat o magnitudine de 7,3 pe scara Richter Epicentrul seismului, a carui magnitudine a fost evaluata initial la 7,8, a fost stabilit la o adancime de 33 de kilometri, conform USGS. Nu se cunosc deocamdata eventuale pagube sau pierderi de vieti omenesti.…

- Cutremur cu magnitudine 4.2. Momentan nu exista informatii legate de victime sau pagube cauzate de cutremurul care a lovit Filipine. Arhipelagul Filipine este situat in regiunea Cercului de Foc al Pacificului, o zona aflata la jonctiunea placilor tectonice, cu o frecventa activitate seismica…