- Cutremur PUTERNIC in urma cu putin timp. Vezi ce magnitudine a avut … Un cutremur cu magnitudine peste 4 a avut loc in Costa Rica marti seara, anunta USGS. Cutremur de suprafata in Costa Rica, cu o magnitudine de 4, 6, la o adancime de 10 kilometri. Un cutremur ce a masurat o magnitudine 4.4 grade pe…

- Un cutremur a avut loc, la ora 11.04, in judetul Vrancea.Seismul a avut magnitudinea 3.3 pe scara Richter si s-a inregistrat la o adancime de 120 de kilometri. Un alt seism, cu magnitudinea 3.1 a avut loc in cursul diminetii.

- Un nou cutremur in Romania, sambata, 9 februarie. Seismul s-a resimtit sambata dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a avut loc la ora 5:15 minute, la o adancime de 129 de kilometri, desi initial a fost anuntat la 150 de kilometri adancime, potrivit INFP.

- Cutremur dupa cutremur in Indonezia, Potrivit USGS, seismul a avut magnitudine 4.8 si s-a produs la o adancime de doar 22 de kilometri. Un cutremur puternic, de magnitudine 6, s-a produs la mica adancime, sambata, zguduind provincia Sumatra de Vest, din vestul Indoneziei. Seismul a…

- Deocamdata nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Cutremurul s-a produs la ora locala 16:27 (09:27 GMT) si a avut epicentrul la 117 km sud-est de insula Mentawai, la o adancime de doar 17 kilometri sub platoul marin. El a fost urmat, dupa 24 de minute, de o replica de magnitudine 5,3…

- Un cutremur de magnitudine 6.6 a fost inregistrat la 20.06, in Insulele Vanuatu, la 50 de kilometri adancime, la 20.06 Ora Romaniei.Seismul a fost localizat la coordonatele 13.29 S ; 166.80 E la 518 km N de Port Vila pop: 36,000 local time: 05:06 , 251 km N de Luganville pop: 13,400 si 104 km NV de…

- Cutremur in Indonezia cu magnitudine 4.8 la o adancime de doar 68 de kilometri. Cel putin 222 de persoane au murit si peste 800 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, dupa ce un cutremur de adancime a generat eruptia vulcanului Anak Krakatau. Indonezia, arhipelag de 17.000…

- Un cutremur de magnitudine Mw 6.6 a avut loc la 19.27 Ora Romaniei in Marea Molucelor, la 40 de kilometri adancime.Seismul a avut epicentrul la 543 km S de Davao, Filipine pop: 1,213,000 local time: 01:27 , 232 km NE de Manado pop: 452,000 local time: 01:27 si 152 km NV de Tobelo pop: 10,000 local time:…