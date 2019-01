Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur a avut loc in urma cu puțin timp in Romania. Seismul a avut o magnitudinea 4.3. Un cutremur a avut loc la ora 13.36, in județul Vrancea. Seismul a avut magnitudinea 4.3 pe scara Richter, la o adancime de 156 de kilometri.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 a avut loc in aceasta dimineața, in apropiere de Mexic.Seismul a avut loc la 359 km fața de Puerto Vallarta, Jalisco din Mexic, potrivit U.S. Geological Survey, scrie b1.ro

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, vineri dimineata. Seismul a avut magnitudinea de 3,7 pe scara Richter si a avut loc intr-o zona neobisnuita a Romaniei, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- România a fost zguduita duminica dimineața de un cutremur puternic, cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter, conform infp.ro. Seismul s-a produs în zona Vrancea și s-a simțit puternic și în Capitala.

- Buzaul a fost zguduit in noaptea de sambata spre duminica de cel mai puternic cutremur din ultimii ani. Seismul a avut loc la ora 3,38 si a avut magnitudinea 5,8 pe scara Richter, cu epicentrul in judetul nostru,la adancimea de 151 km, potrivit Institutului de Fizica a Pamantului (INFP).

- Un cutremur puternic, de 6.8 grade pe scara Richter, a lovit Grecia in urma cu cateva ore. Seismul, care s-a produs la numai 10 kilometri adancime, la 34 de kilometri sud-vest de insula Zante din Marea...

- Un cutremur de mare intensitate s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la 34 de kilometri sud-vest de insula Zante din Marea Ionica. Seismul a avut magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter și s-a resimțit puternic in Grecia.

- Un cutremur s-a produs joi seara, la ora 23:25, in județul Buzau. Seismul, cu magnitudinea de 3,5 pe scara Richter, a avut loc la o adancime de 200 de kilometri, dupa cum precizeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).