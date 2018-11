Cutremur cu magnitudine 4.3, aproape de suprafaţă. S-a simţit puternic USGS anunta un cutremur cu magnitudine 4.3 in zona Kashimir, Potrivit sursei citate, seismul s-a produs la o adancime de doar 10 kilometri. Seismul a fost resimtit in India, dar nu au fost raportate pagube majore. La 8 octombrie 2005, un seism catastrofal cu magnitudinea moment de 7,6 grade a provocat moartea a peste 70.000 de oameni in India si Pakistan, epicentrul fiind localizat in regiunea Kashmir. Seismul a fost resimtit in, dar nu au fost raportate pagube majore. La 8 octombrie 2005, un seism catastrofal cu magnitudinea moment de 7,6 grade a provocat moartea a peste 70.000 de oameni insi, epicentrul fiind localizat in regiunea Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

