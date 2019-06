Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de magnitudinea 6,3 a avut loc la frontiera intre Panama si Costa Rica catre miezul noptii de marti spre miercuri (ora locala), susceptibil sa provoace victime si ”pagube semnificative”, a anuntat Institul american de geofizica USGS, relateaza AFP.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 pe scara Richter s-a produs vineri 21.06.2019, la ora locala 07:57:16, in zona seismica Buzau - Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 145km si o intensitate de gradul 2. Cutremurul…

- Trei cutremure au avut loc vineri noaptea in decurs de o ora in zona seismica Vrancea, conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Primul cutremur, cu magnitudine 2,6, a avut loc la 0:18, in judetul Vrancea, la o adancime de 122 de kilometri. Cel de-al…

- Inca un cutremur in Romania! A fost al 18-lea din aceasta luna! Conform Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, azi dimineața, la ora 06.31, in județul Buzau s-a inregistrat un nou cutremur. Oficialii spun ca magnitudinea acestuia a fost de 2.3 grade pe scara Richter…

- Seismografele au inregistrat un cutremur in Romania, la inceputul acestei saptamani. Miscarea telurica s-a produs la o adancime de 131 de kilometri, in judetul Vrancea. Cutremurul a avut 3 grade pe Richter si a fost inregistrat dimineata, la 8 minute dupa ora 6, conform datelor facute publice pe INFP.…

- Un nou cutremur s-a produs în aceasta dimineața în zona Vrancea, având o magnitudine de 3,5 pe scara Richter. Seismul s-a produs la aproape patru ore dupa ce, în aceeasi zona, s-a înregistrat un seism de 3,7 pe Richter. Potrivit Institutului National pentru…

- Doua seisme succesive au zguduit Romania in noaptea de luni spre marți. Primul a fost inregistrat la ora 23.13 și a avut o intensitate de 2.1 pe scara Richter, iar al doilea, cu o intensitate mult mai mare, s-a produs doua ore mai tarziu. Cutremurul s-a produs la ora 23.13, in judetul Vrancea, la o…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, la ora 22.40, in judetul Vrancea, la adancimea de 122 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, la ora…